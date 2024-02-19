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Правительство разработает акты для привлечения женщин к допризывной подготовке

12:29, 19 февраля 2024
Также Кабмин урегулирует вопрос регистрации места жительства военнослужащих, проходящих военную службу, и членов их семей.
Правительство разработает акты для привлечения женщин к допризывной подготовке
Фото: vikna.tv
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Министерство обороны должно до марта 2024 года разработать и подать Кабинету Министров законопроект о внесении изменений в Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Украины по обеспечению права и гарантий защиты обличителей-военнослужащих. Об этом говорится в Плане приоритетных действий Правительства на 2024 год, утвержденном распоряжением от 16 февраля 2024 г. №137-р.

Так, речь идет о внедрении механизма поощрения обличителей из числа военнослужащих, которые сообщили о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, установлении их прав и гарантий защиты, возможности избрания каналов сообщения о таких фактах.

Кроме того, Кабмин планирует внесение изменений в Положение о допризывной подготовке, утвержденное постановлением КМУ от 30 ноября 2000 г. № 1770, о привлечении лиц женского пола к допризывной подготовке, уточнении категорий лиц, назначаемых преподавателями, и особенностей допризывной подготовки.

Соответствующие изменения Минобороны должно разработать до июня 2024 года.

Также в контексте реализации программы «Новая украинская армия» в План включена разработка и представление Правительству законопроекта о декларировании и регистрации места жительства, а именно урегулирование вопроса регистрации места жительства военнослужащих, проходящих военную службу, и членов их семей, что обеспечит условия для эффективной реализации социальных прав военнослужащих

Кроме того, Правительство считает целесообразным «введение военного лидерства», основанного на ценностях, где отсутствует терпимость к коррупции, а добродетель является нормой, а именно обеспечение овладения антикоррупционными образовательными программами лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.

В дальнейшем планируется внесение изменений в Инструкцию об организации выполнения Положения о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины, утвержденной приказом Минобороны от 10 апреля 2009 г. № 170, а именно по усовершенствованию по принципам НАТО управления карьерным ростом военнослужащих, введению ротации ( перемещения) военнослужащих в соответствующих должностях.

Кроме того, в Плане – разработка и представление проекта постановления Кабинета Министров о внесении изменений в постановление КМУ от 12 ноября 2014 г. № 607 «Об утверждении структуры военного резерва человеческих ресурсов» о распределении резервистов и военнообязанных в зависимости от имеющегося опыта и соответствующих навыков. Речь идет о поэтапном наращивании численности резервистов после прекращения (отмены) военного положения в соответствии с новой моделью военного резерва и поддержки их численности на необходимом уровне в последующих годах; оптимизация структуры военного резерва человеческих ресурсов в соответствии с условиями настоящего, обеспечение более рационального распределения резервистов и военнообязанных в зависимости от имеющегося боевого опыта, навыков владения современным вооружением и военной техникой, создание видов резерва, обеспечивающих оперативное доукомплектование Вооруженных Сил Украины менее 250 тыс. человек и поддержание их численности на этом уровне в последующие годы.

Автор: Наталья Мамченко

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