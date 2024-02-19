Уряд розробить акти для залучення жінок до допризовної підготовки

Також Кабмін врегулює питання реєстрації місця проживання військовослужбовців, які проходять військову службу, та членів їх сімей.

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Міністерство оборони має до березня 2024 року розробити та подати Кабінетові Міністрів законопроект про внесення змін до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України щодо забезпечення права та гарантій захисту викривачів-військовослужбовців. Про це йдеться у Плані пріоритетних дій Уряду на 2024 рік, який затверджено розпорядженням від 16 лютого 2024 р. №137-р.

Так, йдеться про запровадження механізму заохочення викривачів з числа військовослужбовців, які повідомили про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, передбачення їх прав та гарантій захисту, можливості обрання каналів повідомлення про такі факти.

Крім того, Кабмін планує внесення змін до Положення про допризовну підготовку, затвердженого постановою КМУ від 30 листопада 2000 р. № 1770, щодо залучення осіб жіночої статі до допризовної підготовки, уточнення категорій осіб, які призначаються викладачами, та особливостей допризовної підготовки.

Відповідні зміни Міноборони має розробити до червня 2024 року.

Також у контексті реалізації програми «Нова українська армія» до Плану включено розроблення та подання Уряду законопроекту щодо декларування та реєстрації місця проживання, а саме врегулювання питання реєстрації місця проживання військовослужбовців, які проходять військову службу, та членів їх сімей, що забезпечить умови для ефективної реалізації соціальних прав військовослужбовців.

Крім того, Уряд вважає за доцільне «запровадження військового лідерства», що ґрунтується на цінностях, де відсутня терпимість до корупції, а доброчесність є нормою, а саме забезпечення опанування антикорупційних освітніх програм особами, уповноваженими на виконання функцій держави.

Надалі планується внесення змін до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міноборони від 10 квітня 2009 р. № 170, а саме щодо вдосконалення за принципами НАТО управління кар’єрним зростанням військовослужбовців, запровадження ротації (переміщення) військовослужбовців на відповідних посадах.

Крім того, у Плані – розроблення та подання проекту постанови Кабінету Міністрів про внесення змін до постанови КМУ від 12 листопада 2014 р. № 607 «Про затвердження структури військового резерву людських ресурсів» щодо розподілу резервістів та військовозобов’язаних залежно від наявного досвіду та відповідних навичок. Йдеться про поетапне нарощування чисельності резервістів після припинення (скасування) воєнного стану відповідно до нової моделі військового резерву та підтримання їх чисельності на необхідному рівні у подальших роках; оптимізація структури військового резерву людських ресурсів відповідно до умов сьогодення, забезпечення більш раціонального розподілу резервістів та військовозобов’язаних залежно від наявного бойового досвіду, навичок володіння сучасним озброєнням і військовою технікою, створення видів резерву, які забезпечують оперативне доукомплектування Збройних Сил України людським ресурсом в обсязі не менше 250 тис. осіб та підтримання їх чисельності на цьому рівні у подальших роках.

Автор: Наталя Мамченко

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