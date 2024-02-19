Перед судом постане нардеп Анатолій Гунько, якого викрили на хабарі у $85 000 за оренду землі

НАБУ і САП відправили на лаву підсудних народного депутата та його спільника, викритих на одержанні неправомірної вигоди у сумі 85 тисяч доларів.

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Народного депутата Анатолія Гунька судитимуть за одержання 85 тисяч доларів за оренду землі. Про це повідомляють Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро.

Так, прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата та його спільника, яких минулого року викрили на одержанні 85 тисяч доларів неправомірної вигоди за забезпечення надання приватному підприємству в оренду державних земель.

Встановлено, що депутат, який одночасно був Головою Тимчасової слідчої комісії ВРУ з питань розслідування фактів корупції на державних підприємствах, в установах та організаціях Національної академії аграрних наук України, підбурював представника приватного підприємства до надання неправомірної вигоди для службових осіб Академії та керівника місцевого органу державної влади за забезпечення надання приватному підприємству земельних ділянок загальною площею 1700 га, що перебували у постійному користуванні державного підприємства академії аграрних наук, та подальшого неперешкоджання у господарській діяльності, маючи на меті заволодіти такими коштами.

Нардеп висловив прохання підприємцю передати «винагороду», яка сягає 221 тисяч доларів– з розрахунку 130 доларів за 1 га державної землі.

Депутата та двох його спільників викрито на гарячому одразу після одержання ними частини обумовлених коштів, а саме 85 тисяч доларів.

На сьогодні обвинувальний акт стосовно нардепа та одного з його спільників скеровані до ВАКС для розгляду по суті. Матеріали стосовно ще однієї особи виділені в окреме провадження у зв’язку з її розшуком.

У САП не називають призвіще нардепа, але, за даними ЗМІ, мова йде про Анатолія Гунька.

Раніше НАБУ показало відео затримання нардепа Гунька, якого викрили на хабарі у $85 000.

Нагадаємо, зі «Слуги Народу» виключили Анатолія Гунька та Богдана Торохтія.

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