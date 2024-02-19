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  1. В Україні

Мінфін ухвалив стратегічний план цифрового розвитку митниці

12:20, 19 лютого 2024
Мінфін схвалив Довгостроковий національний стратегічний план цифрового розвитку, цифрової трансформації та цифровізації Держмитслужби.
Мінфін ухвалив стратегічний план цифрового розвитку митниці
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Міністерство фінансів ухвалило Довгостроковий національний стратегічний план цифрового розвитку, цифрової трансформації та цифровізації Держмитслужби, який стане основним документом для впровадження та розвитку митних інформаційних систем протягом наступних років.

План орієнтований на період до 2026 року і передбачає такі заходи:

  • Впровадження принципів кіберзахисту.
  • Впровадження безпаперових процедур.
  • Побудову надійних та сучасних ІТ-систем для митниці.

Успішна реалізація цих трансформаційних заходів забезпечить митниці необхідні інструменти для боротьби з корупцією та шахрайством.

План розроблено з метою підготовки України до вступу до Європейського Союзу та виконання Угоди про Асоціацію, а також для гармонізації митних процесів з європейськими стандартами.

Національний план цифровізації митниці базується на Багаторічному стратегічному плані електронної митниці ЄС (MASP-C), для розробки якого забезпечено експертну підтримку команди EU4PFM.

Ключові принципи стратегічного планування включають в себе:

  • Сервісно-орієнтовану архітектуру.
  • Централізоване впровадження Єдиної автоматизованої інформаційної системи.
  • Гармонізований інтерфейс із ЄС та Єдине вікно для міжнародної торгівлі.

План також передбачає впровадження принципів кіберзахисту, зокрема заходи щодо захисту інформації та запобігання несанкціонованому доступу до неї.

Для впровадження безпаперових процедур у митниці розроблено Ініціативу електронної митниці, а також Multi-annual strategic plan for electronic customs (MASP-C).

План передбачає поетапне впровадження електронної митниці, що охоплює такі етапи, як бізнес-аналіз, політика та правове оформлення, створення технічної специфікації системи та інші.

У процесі трансформації митниці планується використання управління бізнес-процесами та моделювання BPM для забезпечення цілісного уявлення про митні процеси.

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