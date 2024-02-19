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Втрати окупантів в боях за Авдіївку більші, ніж в битві за Бахмут, – SPRAVDI

21:33, 19 лютого 2024
Бої за Авдіївку тривали майже 10 років.
Втрати окупантів в боях за Авдіївку більші, ніж в битві за Бахмут, – SPRAVDI
Джерело фото: Генштаб ЗСУ
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Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (SPRAVDI) повідомляє, що оборона міста Авдіївка тривала 10 років, а російські втрати в боях за це місто перевищили ті, які були в битві за Бахмут. Як ми раніше писали, втрати росіян під Авдіївкою перевищили 47 тисяч осіб.

18 лютого сили оборони остаточно вийшли із Авдіївки. Протягом майже десяти років українські воїни стояли на захисті міста від російських загарбників. «Ми обов’язково повернемо і відбудуємо це місто», - йдеться у повідомленні SPRAVDI.

Українські війська були змушені залишити Авдіївку через нестачу боєприпасів, що стало наслідком зволікань з наданням допомоги партнерами. За словами центру, росія захопила Авдіївку за велику ціну втрат у техніці та людях. Протягом 4 місяців активних боїв було знищено понад 47 тисяч окупантів, 364 танки, 5 літаків та іншої військової техніки противника, що перевищує втрати у битві за Бахмут.

Російський диктатор путін наказав своїм військам захопити Авдіївку для підвищення власного рейтингу, проте визначені диктатором строки «перемоги»еодноразово відкладалися через стійкість українських захисників міста.

Зазначаєься, що контроль над руїнами Авдіївки не надасть ворогу жодних стратегічних переваг і є ще однією «Пірровою перемогою», яка наближає виснаження ресурсів росії.

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