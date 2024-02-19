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  1. В Україні

Неправомірно звільнив товар від митних платежів: на Сумщині судитимуть митника

15:41, 19 лютого 2024
Головний державний інспектор митного поста постане перед судом за зловживання службовим становищем.
Неправомірно звільнив товар від митних платежів: на Сумщині судитимуть митника
Фото: mykyivregion.com.ua
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На Сумщині правоохоронці затвердили та направили до суду обвинувальний акт стосовно головного державного інспектора митного поста «Ромни» Сумської митниці Державної митної служби України за зловживання службовим становищем. Про це повідомила Сумська обласна прокуратура.

Слідство встановило, що обвинувачений, діючи в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю, у 2022 році під час митного оформлення товару, який надійшов на адресу зазначеного Товариства, неправомірно прийняв рішення про його звільнення від сплати митних платежів.

У прокуратурі додали, що зловживання посадовця призвело до втрат бюджету України у вигляді недоотримання митних платежів на суму 140 тис. грн.

Раніше ми писали, що у Харківській області митник на хабарях збагатився майже на 300 000 грн.

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