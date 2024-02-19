Неправомерно освободил товар от таможенных платежей: в Сумской области будут судить таможенника

Главный государственный инспектор таможенного поста предстанет перед судом за злоупотребление служебным положением.

Фото: mykyivregion.com.ua

В Сумской области правоохранители утвердили и направили в суд обвинительный акт в отношении главного государственного инспектора таможенного поста «Ромны» Сумской таможни Государственной таможенной службы Украины за злоупотребление служебным положением. Об этом сообщила Сумская областная прокуратура.

Следствие установило, что обвиняемый, действуя в интересах Общества с ограниченной ответственностью, в 2022 году во время таможенного оформления товара, поступившего в адрес Общества, неправомерно принял решение об его освобождении от уплаты таможенных платежей.

В прокуратуре добавили, что злоупотребление должностного лица привело к потерям бюджета Украины в виде недополучения таможенных платежей на сумму 140 тыс. грн.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области таможенник на взятках обогатился почти на 300 000 грн.

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