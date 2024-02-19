Имеет ли право на налоговую социальную льготу отец троих детей младше 18 лет, если одна из них жены и не усыновлена

Ситуация имеет некоторые особенности.

Государственная налоговая служба в Запорожской области разъяснила, имеет ли право на налоговую социальную льготу отец, который удерживает троих детей в возрасте до 18 лет, но двое из них – родные, а один – ребенок жены, который не усыновлен.

Поскольку муж не усыновил ребенка жены от первого брака, у него не возникает обязанности по его содержанию. То есть, он не имеет права в таком случае на применение налоговой социальной льготы на неусыновленного ребенка.

Однако такой плательщик при получении дохода в виде заработной платы, размер которой в 2024 году не превышает 8480,00 грн. в месяц (4240,00 грн. х 2) и при соблюдении всех других требований статьи 169 НКУ имеет право на применение налоговой социальной льготы в размере 1514,00 грн. в расчете на каждого своего ребенка.

Возникновение прав и обязанностей матери, отца и ребенка определено в статье 121 Семейного кодекса Украины (СКУ), основанные на происхождении ребенка от них, заверенном органом государственной регистрации актов гражданского состояния в порядке, установленном статьями 122 и 125 СКУ.

Согласно статье 141 СКУ мать, родители имеют равные права и обязанности в отношении ребенка независимо от того, состояли ли они в браке между собой.

Согласно части второй статьи 51 Конституции Украины и статьи 180 СКУ родители обязаны содержать ребенка до достижения им совершеннолетия.

Освобождение родителей от обязанности содержать ребенка может быть только по решению суда (пункт 2 статьи 188 СКУ).

Кроме того, статьей 181 СКУ приведены способы выполнения родителями обязанности содержать ребенка.

Расторжение брака между родителями, проживание их отдельно от ребенка не влияет на объем их прав и не освобождает от обязанностей по отношению к ребенку, кроме случая, предусмотренного частью пятой статьи 157 СКУ (статья 141 СКУ). Вместе с тем, ребенок может быть усыновлен, что предусматривает принятие усыновителем в свою семью ребенка на правах дочери или сына, осуществленного на основании решения суда (статьи 207 и 208 СКУ).

Усыновление предоставляет усыновителю права и налагает на него обязанности в отношении ребенка, которого он усыновил, в таком же объеме, как и у родителей в отношении ребенка (пункт 4 статьи 232 СКУ).

Согласно подпункту 169.1.1 пункта 169.1 статьи 169 НКУ любой налогоплательщик имеет право на уменьшение суммы общего месячного налогооблагаемого дохода, получаемого от одного работодателя в виде заработной платы, на сумму налоговой социальной льготы в размере, равном 50 процентам размера прожиточного для трудоспособного лица (в расчете на месяц), установленном законом на 1 января отчетного налогового года (в 2024 году составляет 1514,00 гривен).

Согласно абзацу первому подпункта 169.4.1 пункта 169.4 статьи 169 НКУ налоговая социальная льгота применяется к доходу, начисленному в пользу налогоплательщика в течение отчетного налогового месяца как заработная плата (другие приравнены к ней в соответствии с законодательством выплаты, компенсации и вознаграждения) не превышает сумму, равную размеру месячного прожиточного минимума, действующего для трудоспособного лица на 1 января отчетного налогового года, умноженного на 1,4 и округленного до ближайших 10 грн. (в 2024 году – 4240,00 гривен).

В то же время, налогоплательщик, удерживающий двух или более детей в возрасте до 18 лет, имеет право на налоговую социальную льготу в размере 100 процентов суммы льготы, определенной подпунктом 169.1.1 пункта 169.1 статьи 169 НКУ (в 2024 году – 1514,00 грн.). в расчете на каждого такого ребенка (подпункт 169.1.2 пункта 169.1 статьи 169 НКУ).

При этом предельный размер дохода, дающий право на получение налоговой социальной льготы одному из родителей в случае и в размере, предусмотренном подпунктом 169.1.2 пункта 169.1 статьи 169 НКУ, определяется как произведение суммы, определенной в абзаце первом подпункта 169.4.1 пункта 16. статьи 169 НКУ и соответствующего количества детей.

Налоговая социальная льгота начинает применяться к начисленным доходам в виде заработной платы со дня получения работодателем заявления от налогоплательщика о применении льгот и документов, подтверждающих такое право.

Перечень таких документов и порядок их предоставления утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 29 декабря 2010 г. № 1227 «Об утверждении Порядка предоставления документов для применения налоговой социальной льготы» (подпункт 169.2.2 пункта 169.2 статьи 169 НКУ).

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