В Вооруженных Силах появятся военнослужащие – разоблачители коррупции

В 2024 году хотят внедрить механизм поощрения разоблачителей коррупции из числа военнослужащих.

Источник фото: nazk.gov.ua

В Вооруженных Силах Украины будет внедрен институт разоблачителей, то есть лиц, добровольно сообщающих о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений.

Как отмечено в Плане приоритетных действий Правительства на 2024 год, к марту Кабинет Министров, вместе с Министерством обороны, должны разработать и подать в парламент законопроект о внесении изменений в Дисциплинарный устав Вооруженных Сил по обеспечению прав и гарантий защиты разоблачителей – военнослужащих.

Согласно соответствующему законопроекту, будет внедрен механизм поощрения разоблачителей из числа военнослужащих, которые сообщили о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений. Также планируется предусмотреть права и гарантии защиты военнослужащих-разоблачителей.

Кроме того, планируется создать соответствующие информационные каналы, посредством которых военнослужащие смогут сообщить о коррупции.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.