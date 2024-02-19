Кабмин изучает опыт японской модернизации и анализирует все то, что позволило японской экономике войти в пятерку крупнейших в мире.

Источник фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Денис Шмыгаль пригласил японский бизнес стать частью украинского экономического чуда. Об этом сообщил глава украинского Правительства.

По его словам, Кабмин изучает опыт японской модернизации и анализирует все то, что позволило японской экономике войти в пятерку крупнейших в мире.

Денис Шмыгаль на Конференции по экономическому развитию и восстановлению в Токио рассказал участникам конференции об основных сферах, в которые Украина предлагает инвестировать японскому бизнесу уже сейчас.

В частности, в энергетику. Атомная генерация, добыча и хранение газа, проекты в сфере водородной энергетики, гидроэнергетики.

Аграрный сектор. Благодаря японским технологиям и инвестициям, Украина может реализовать амбициозные проекты в сфере производства удобрений и food production.

Инфраструктура. По словам главы украинского Правительства, это рынок на десятки миллиардов долларов. Украина заинтересована в участии японских инвесторов в проектах строительства скоростных и железных дорог, мостов, а также в восстановлении разрушенных городов.

Автомобилестроение. Премьер-министр пригласил лидеров японской автоиндустрии открывать производства в Украине. Правительство со своей стороны планирует внедрить дополнительные государственные программы стимулов для поддержки производителей в области автомобилестроения, в частности электрокаров.

Добыча полезных ископаемых. В недрах Украины хранится до трети доведенных европейских запасов лития. Этот ресурс позволяет создать замкнутый цикл производства электромобилей для дальнейшего экспорта в ЕС.

ИТ, цифровые технологии, кибербезопасность. Украина предлагает ИТ-компаниям одни из самых выгодных условий в мире с точки зрения налогов и регуляций.

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