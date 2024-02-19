Конкурс на заместителя председателя ГСА по цифровизации застрял на этапе спецпроверки

Еще в декабре 2023 года Комиссия ВСП определилась финалистами конкурса на должность заместителя председателя ГСА по цифровизации, которыми стали Леонид Сапельников и Мартын Герасим, но специальная проверка продолжается.

Прошло уже два месяца, как Комиссия Высшего совета правосудия определилась с двумя финалистами на должность заместителя председателя Государственной судебной администрации (ГСА), ответственного за вопросы цифрового развития, однако специальная проверка по ним до сих пор не завершена. Сам конкурс был объявлен еще 19 октября.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 18 декабря 2023 года постоянная комиссия Высшего совета правосудия по вопросам Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС) провела собеседования с кандидатами на должность заместителя председателя Государственной судебной администрации, ответственного за вопросы цифрового развития.

Собеседования проводились с участием главы Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Дениса Маслова, члена этого Комитета Романа Бабия, а также представителей Минцифры и международных доноров.

По результатам проведения собеседований Комиссия определилась с победителями, по которым планирует внести Высшему совету правосудия предложения о назначении. Это Леонид Сапельников и Мартын Герасим.

В их отношении должна была быть проведена специальная проверка. Однако она до сих пор не завершена.

По данным «Судебно-юридической газеты», Комиссия в течение 2 месяцев до сих пор не получила всех ответов от уполномоченных органов относительно финалистов.

Напомним, Леонид Сапельников был причастен к проведению технического аудита ЕСИТС. Впрочем, никогда не был госслужащим. Как отметил он во время собеседования, работал в компании по металлургии «Индустриальный союз Донбасса», был привлеченным консультантом в компании «Укрнафта», два года – в холдинге «Метинвест», где отвечал за Windows-сервисы и инфраструктуру компании.

Последнее место работы – технический директор на стриминговом сервисе OLL TV, совмещаемый с обязанностями CEO всей медиагруппы. В частности, это каналы Украина, НЛО, занимался сайтом «Сегодня».

В своей презентации он отмечал, в основном, интерфейс, удобный для пользователя, а также инструменты оценки выполнения задач.

Другой кандидат на должность заместителя председателя ГСА по цифровизации – это и. о. директора подконтрольного ГСА государственного предприятия «ЦЕНТР СУДЕБНЫХ СЕРВИСОВ», а ранее руководитель региональной службы поддержки во Львовской области Мартын Герасим.

Ядром, по его словам, должен быть документооборот суда – обеспечивающий потребности рассмотрения дел, составление отчетности, решение организационно хозяйственных и кадровых вопросов, ведение судейских досье.

Должен осуществляться централизованное автораспределение дел с невозможностью вмешательства любого лица в этот процесс.

«Когда я пришел в судебную систему 10 лет назад, мне казалось, что вот-вот появится система, когда решение будет автоматически загружаться в систему, а судья просто будет его подтверждать. Время прошло, как одна минута, но суды и дальше работают на Д-3 и ДСС (старой базе для документооборота – прим. ред.)», - отметил он.

По его словам, фактически АСДС, Реестр судебных решений, веб-портал находятся вне ЕСИТС. Большинство из 17 модулей устарели, но их нужно все равно поддерживать, ведь нельзя останавливать работу судебной системы. Необходимо уменьшение модулей и их объединение, что констатировал аудит с участием международных партнеров.

На вопрос о истоках проблем, Мартын Герасим отметил, что их не удалось решать, потому что «не было четкого видения».

«Сначала строилась гибридная система, между системами не строилось взаимодействие (система кадры.web, куда приходилось отдельно вносить информацию, система АСДС, куда приходилось тоже отдельно вносить информацию – а должно быть ядро, куда должна вноситься информация один раз). Поэтому происходит дублирование информации и затягивание всех процессов.

Ошибкой, по его мнению, было и то, что при дальнейших шагах в электронном судопроизводстве используют мнение отдельных людей и того, как им удобно пользоваться. «Возможно, это мнение и корректно, но это не значит, что оно оптимально для всех», отметил он.

Что касается видения построения, то, как указал Мартын Герасим, архитектурно ЕСИТС должна взаимодействовать с пользовательским кабинетом для граждан, через который можно подать документы и получить документы, включать в себя мобильное приложение, удобный кабинет для судей и работников суда, членов ВСП и ВККС. Через открытый API взаимодействовать с прокуратурой и другими органами.

Должен существовать модуль судебной практики для удобства работы судей, в котором будут сконцентрированы соответствующие решения, и в который в дальнейшем будет интегрирован модуль искусственного интеллекта, чтобы он мог предлагать проекты процессуальных документов.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Высший совет правосудия 8 февраля 2024 утвердил заключение по оценке результатов служебной деятельности и. о. главы ГСА Максима Пампуры в 2023 году. Согласно результатам оценки, Максим Пампура получил от Высшего совета правосудия оценку «положительно».

В ГСА за вопросы цифровизации отвечает заместитель председателя ГСА Ольга Булка.

Автор: Наталя Мамченко

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