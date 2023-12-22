За деятельность ГСА в сфере цифровизации будет отвечать заместитель председателя Ольга Булка

ГСА утвердила новую схему распределения полномочий, из которой следует, что за цифровизацию пока отвечает заместитель председателя ГСА Ольга Булка.

Источник фото: Высший совет правосудия

Пока Высший совет правосудия еще не определился с профильным заместителем главы Государственной судебной администрации по цифровизации, выполнять соответствующие полномочия будет заместитель Ольга Булка. Это следует из утвержденной приказом ГСА схемы координации структурных подразделений ГСА, ее территориальных управлений, государственных предприятий и Службы судебной охраны.

Так, в полномочия Ольги Булки будут входить сферы направления вопросов работы департамента информационных технологий ГСА (возглавляемого Алексеем Билашем), отдела документального обеспечения и контроля, а также деятельности государственных предприятий «Информационные судебные системы» и «Центр судебных сервисов».

Очевидно, когда ВСП определится с победителем конкурса на заместителя председателя ГСА по цифровизации, то данное направление закрепят за ним. Напомним, финалистов этого конкурса сейчас двое – Леонид Сапельников и Мартын Герасим. По ним будет проведена специальная проверка.

Леонид Сапельников был причастен к проведению технического аудита ЕСИТС. Последнее место работы – технический директор на стриминговом сервисе OLL TV, совмещаемый с обязанностями CEO всей медиагруппы. В частности, это каналы Украина, НЛО, занимался сайтом «Сегодня».

Другой кандидат на должность заместителя председателя ГСА по цифровизации – это и. о. директора подконтрольного ГСА государственного предприятия «ЦЕНТР СУДЕБНЫХ СЕРВИСОВ», а ранее руководитель региональной службы поддержки во Львовской области Мартин Герасим.

Направление работы Службы судебной охраны определено за председателем ГСА. Впрочем, на данный момент должность главы ГСА вакантна, а соответствующие обязанности исполняет Максим Пампура.

Автор: Наталья Мамченко

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