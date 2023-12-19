Экс-CЕО медиахолдинга и руководитель ГП «ЦСС»: определены два финалиста конкурса на зампредседателя ГСА, ответственного за электронное правосудие и ЕСИТС

Один из кандидатов работал в «Метинвесте» и занимался поддержкой соответствующего медиахолдинга, а другой имеет 10 лет опыта работы по внедрению электронного правосудия.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 18 декабря постоянная комиссия Высшего совета правосудия по Единой судебной информационно-телекоммуникационной системе (ЕСИТС) провела собеседования с кандидатами на должность заместителя председателя Государственной судебной администрации, ответственного за вопросы цифрового развития. Председательствовал на заседании член ВСП Роман Маселко, собеседования проводились с участием председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Дениса Маслова, члена этого Комитета Романа Бабия, а также представителей Минцифры и международных доноров.

По результатам проведения собеседований Комиссия определилась с кандидатурами, по которым планирует внести Высшему совету правосудия предложения о назначении. Это Леонид Сапельников и Мартын Герасим. По ним будет проведена специальная проверка.

Леонид Сапельников был причастен к проведению технического аудита ЕСИТС. Впрочем, никогда не был госслужащим. Как отметил он во время собеседования, работал в компании по металлургии «Индустриальный союз Донбасса», был привлеченным консультантом в компании «Укрнафта», два года – в холдинге «Метинвест», где отвечал за Windows-сервисы и инфраструктуру компании.

Последнее место работы – технический директор на стриминговом сервисе OLL TV, совмещаемый с обязанностями CEO всей медиагруппы. В частности, это каналы «Украина», «НЛО», занимался сайтом «Сегодня».

В своей презентации он отмечал, в основном, интерфейс, удобный для пользователя, а также инструменты оценки выполнения задач.

Другой кандидат на должность заместителя председателя ГСА по цифровизации – это и. о. директора подконтрольного ГСА государственного предприятия «ЦЕНТР СУДЕБНЫХ СЕРВИСОВ», а ранее руководитель региональной службы поддержки во Львовской области Мартын Герасим.

Так, по его словам, основная задача нового профильного заместителя председателя ГСА – это перейти от построения концепций ЕСИТС к реальной работе.

«Когда я пришел в судебную систему 10 лет назад, мне казалось, что вот-вот появится система, когда решение будет автоматически загружаться в систему, а судья просто будет его подтверждать.

Время прошло, как одна минута, но суды и дальше работают на Д-3 и ДСС (старой базе для документооборота – прим. ред.)», - отметил он.

Ядром, по его словам, должен быть документооборот суда – обеспечивающий потребности рассмотрения дел, составление отчетности, решение организационно хозяйственных и кадровых вопросов, ведение судейских досье.

Должен осуществляться централизованное автораспределения дел с невозможностью вмешательства любого лица в этот процесс.

Все эти системы должны работать как одно целое в соответствии со стратегией интероперабельности. Необходимо, чтобы информация вносилась только один раз только в одном месте, и с ней могли работать все пользователи, где, когда и кому это нужно. А не так, как сейчас, когда информацию приходится дублировать в нескольких системах.

По его словам, фактически АСДС, Реестр судебных решений, веб-портал находятся вне ЕСИТС. Большинство из 17 модулей устарели, но их нужно все равно поддерживать, ведь нельзя останавливать работу судебной системы.

Необходимо уменьшение модулей и их объединение, что констатировал аудит с участием международных партнеров.

На вопрос о истоках проблем, Мартын Герасим отметил, что их не удалось решать, потому что «не было четкого видения».

«Сначала строилась гибридная система, между системами не строилось взаимодействие (система кадры.web, куда приходилось отдельно вносить информацию, система АСДС, куда приходилось тоже отдельно вносить информацию – а должно быть ядро, куда должна вноситься информация один раз).

Поэтому происходит дублирование информации и затягивание всех процессов. Кроме того, постоянно сменялись команды. Не было четкого стратегического плана по конкретным срокам. Не было ответственности за нарушение этих сроков», – отметил он.

Для того, чтобы оптимизировать рабочий процесс, Мартын Герасим предлагает использовать дашборды, с которыми работает и само ГП «ЦСС». Также необходима ответственность, возможно, финансовые санкции за нарушение сроков выполнения задач.

Ошибкой, по его мнению, является и то, что при дальнейших шагах в электронном судопроизводстве опираются на мнение отдельных людей и то, как им удобно пользоваться. «Возможно, это мнение и корректно, но это не значит, что оно оптимально для всех», отметил он.

Что касается видения построения, то, как указал Мартын Герасим, архитектурно ЕСИТС должна взаимодействовать с пользовательским кабинетом для граждан, через который можно подать документы и получить документы, включать в себя мобильное приложение, удобный кабинет для судей и работников суда, членов ВСП и ВККС. Через открытый АРI взаимодействовать с прокуратурой и другими органами.

Должен существовать модуль судебной практики для удобства работы судей, в котором будут сконцентрированы соответствующие решения, и в который в дальнейшем будет интегрирован модуль искусственного интеллекта, чтобы он мог предлагать проекты процессуальных документов.

Также это удобный веб-портал, в котором отображаются в автоматическом режиме данные из АСДС. Удобный и быстрый Реестр судебных решений, автоматическое наполнение судейского досье из имеющихся у АСДС данных.

Напомним, кандидат на заместителя председателя ГСА Алексей Билаш рассказал, что суды не сканируют документы, єСуд придется переработать, а на 2024 год планируется аудит ЕСИТС.

Всего на конкурс подали документы 15 кандидатов.

Автор: Наталья Мамченко

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