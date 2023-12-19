В Киеве маршрутка въехала в электроопору, есть пострадавшие

Травмировалось несколько пассажиров.

В Подольском районе столицы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием общественного транспорта, в котором травмировались пассажиры. Об этом сообщили в Патрульной полиции Киева.

«Предварительно, водитель маршрутного такси не справился с управлением и совершил наезд на электроопору. В результате чего травмировалось несколько пассажиров», - сказано в сообщении.

Патрульные обеспечили охрану места происшествия, оказали помощь пострадавшим и вызвали на место следственно-оперативную группу для выяснения всех обстоятельств происшествия.

В Патрульной полиции напомнили, что за нарушение ПДД, повлекшее за собой ДТП, предусмотрена административная ответственность по ст. 124 КУоАП. Если из-за аварии травмировались люди – все детали будут устанавливать следователи.

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