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  1. В Украине

В Киеве красная ветка метро может частично закрыться на ремонт из-за аварийного состояния моста, — Киевсовет

11:15, 19 декабря 2023
Если будет подтверждено, что мост аварийно опасен, будет требование закрыть сооружение, соединяющее два берега.
В Киеве красная ветка метро может частично закрыться на ремонт из-за аварийного состояния моста, — Киевсовет
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
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В Киеве красная ветка метрополитена может закрыться на ремонт, если экспертиза подтвердит аварийное состояние моста Метро. Об этом заявил глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности Андрей Витренко в эфире телемарафона.

По его словам, последние два года известно, что мост находится в уставшем состоянии. Но только в этом году был забюджетирован его капитальный ремонт или вообще любые ремонтные работы, с этим связанные.

«Два года на это никто не обращал внимания, просто констатировали подобный факт. Если покажет экспертиза, что мост метро нужно будет закрывать, сейчас выделены средства на разработку проектно-сметной документации, на создание соответствующих поисковых работ», – пояснил чиновник.

Если будет подтверждено, что мост аварийно опасен, будет требование закрыть сооружение, соединяющее два берега.

«Это, по-моему, апокалиптический сценарий, потому что мы все понимаем, какое значение имеют мосты для города Киева, которых катастрофически не хватает. Это стратегические объекты для передвижения не только граждан. У нас в стране военное положение, связанное с определенными ограничениями и необходимостью ресурсного обеспечения деятельности Сил обороны. Поэтому это страшное событие, которое может произойти в любой момент», – признали в Киевсовете.

Как мы ранее сообщали, в Киеве планируется начать ремонт еще одного участка «синей» ветки метро. Однако на время проведения планового ремонта туннельного участка между станциями метро «Почайна» и «Тараса Шевченко» на Оболонско-Теремковской линии не предполагается его закрытие.

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