На Киевщине произошла жуткая автотроща: есть погибшие

Во вторник, 19 декабря, в Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевщины.
ДТП произошло на 68 километре трассы Киев-Одесса. Повреждены два легковых автомобиля и грузовик.
«Известно о двух погибших в одной из легковушек. Детали позже. На месте работают правоохранители и спасатели», – сообщили в полиции.
Ранее сообщалось, что в Киеве произошло ДТП на Харьковском шоссе.
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