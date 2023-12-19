На Киевщине произошла жуткая автотроща: есть погибшие

ДТП произошло на 68 километре трассы Киев-Одесса.

Во вторник, 19 декабря, в Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевщины.

ДТП произошло на 68 километре трассы Киев-Одесса. Повреждены два легковых автомобиля и грузовик.

«Известно о двух погибших в одной из легковушек. Детали позже. На месте работают правоохранители и спасатели», – сообщили в полиции.

Ранее сообщалось, что в Киеве произошло ДТП на Харьковском шоссе.

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