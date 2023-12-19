На Київщині сталася моторошна автотроща: є загиблі

ДТП трапилась на 68 кілометрі траси Київ-Одеса.

У вівторок, 19 грудня, на Київщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автомобілів. Про це повідомила прессслужба поліції Київщини.

ДТП трапилась на 68 кілометрі траси Київ-Одеса. Пошкоджені два легкові автомобілі та вантажівка.

«Відомо про двох загиблих у одному з легковиків. Деталі згодом. На місці працюють правоохоронці та рятувальники», - повідомили у поліції.

Раніше ми писали, що у Києві сталася ДТП на Харківському шосе.

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