Хотів завербувати співробітницю СБУ: агента-спецпризначенця фсб засудили до 15 років ув’язнення

В Одесі до 15 років увʼязнення засудили агента-спецпризначенця фсб, який хотів завербувати співробітницю СБУ та збирав дані про позиції ЗСУ. Про це повідомляє СБУ.

Агент фсб з оперативним псевдонімом «Скіф» формував власну мережу інформаторів на Одещині, до якої намагався залучити місцевих представників силових відомств.

фсб планувало, щоб силовики передавати російській спецслужбі розвіддані про ЗСУ.

«На початку жовтня цього року контррозвідка Служби безпека розробила оперативну комбінацію та вивела «Скіфа» з території невизнаного Придністров’я. Тоді за сценарієм української спецслужби російський агент приїхав на Одещину для того, щоб особисто завербувати співробітницю СБУ.

Контррозвідники задокументували кожен епізод злочинної діяльності фігуранта і затримати його на території регіону», — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, засудженим є місцевий житель, який на початку 90-х виїхав до Молдови, де брав участь у бойових діях на боці так званої «ПМР».

Потім у складі російського спецназу «Едельвейс» воював у Дагестані та Чечні.

У 2014 році він прибув до Одеси для вчинення масових заворушень на користь країни-агресорки, за що був оголошений у розшук.

Для уникнення правосуддя, він втік до невизнаного Придністров’я, де у 2019 році для виконання завдань фсб був завербований двома представниками її місцевої «філії».

Суд визнав російського агента винним у державній зраді та призначив 15 років увʼязнення.

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