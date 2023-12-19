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У ВРП узагальнили практику розгляду дисциплінарних справ щодо суддів

10:56, 19 грудня 2023
Узагальнення є джерелом систематизованої інформації про практику ухвалення рішень щодо дисциплінарної відповідальності суддів.
У ВРП узагальнили практику розгляду дисциплінарних справ щодо суддів
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Вища рада правосуддя оприлюднила узагальнення практики розгляду ВРП та її дисциплінарними органами дисциплінарних справ щодо суддів (за матеріалами справ 2017–2021 років). 

Як пояснили у ВРП, узагальнення є джерелом систематизованої інформації про практику ухвалення рішень щодо дисциплінарної відповідальності суддів. Документ напрацьований робочою групою, утвореною у секретаріаті ВРП.

Мета цього дослідження – аналіз реалізації у сфері дисциплінарної відповідальності суддів. Предмет дослідження – рішення в дисциплінарних справах щодо суддів, ухвалені Дисциплінарними палатами, Вищою радою правосуддя в період з 2017 року до серпня 2021 року, з урахуванням результатів їх подальшого оскарження.

Для досягнення зазначеної мети під час проведення дослідження була потреба:

  • дати характеристику кожній із підстав дисциплінарної відповідальності суддів, передбачених частиною першою статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»;
  • виявити приклади поширених типових порушень, за які судді найчастіше притягувалися до дисциплінарної відповідальності за відповідною підставою;
  • вивчити підходи до застосування дисциплінарних стягнень;
  • виявити обставини, що враховувалися під час обрання виду дисциплінарного стягнення, та встановити, які з них визнавалися такими, що пом’якшують або обтяжують відповідальність.

Також приділялася увага вивченню обставин, з огляду на які ухвалювалися рішення про відмову у притягненні суддів до дисциплінарної відповідальності.

Під час здійснення узагальнення вбачалося за необхідне також виявити розбіжності у кваліфікації дій суддів та діянь, що охоплюються різними складами дисциплінарних проступків, встановити приклади діянь суддів, що визнані істотними дисциплінарними проступками.

Метою дослідження було також виявлення недоліків у конструкції правових норм, які визначають підстави дисциплінарної відповідальності суддів, та випадків конкуренції передбачених ними складів дисциплінарних проступків як необхідної передумови подальшого вироблення пропозицій щодо вдосконалення законодавства у сфері дисциплінарної відповідальності суддів.

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