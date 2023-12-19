У ВРП узагальнили практику розгляду дисциплінарних справ щодо суддів

Вища рада правосуддя оприлюднила узагальнення практики розгляду ВРП та її дисциплінарними органами дисциплінарних справ щодо суддів (за матеріалами справ 2017–2021 років).
Як пояснили у ВРП, узагальнення є джерелом систематизованої інформації про практику ухвалення рішень щодо дисциплінарної відповідальності суддів. Документ напрацьований робочою групою, утвореною у секретаріаті ВРП.
Мета цього дослідження – аналіз реалізації у сфері дисциплінарної відповідальності суддів. Предмет дослідження – рішення в дисциплінарних справах щодо суддів, ухвалені Дисциплінарними палатами, Вищою радою правосуддя в період з 2017 року до серпня 2021 року, з урахуванням результатів їх подальшого оскарження.
Для досягнення зазначеної мети під час проведення дослідження була потреба:
- дати характеристику кожній із підстав дисциплінарної відповідальності суддів, передбачених частиною першою статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»;
- виявити приклади поширених типових порушень, за які судді найчастіше притягувалися до дисциплінарної відповідальності за відповідною підставою;
- вивчити підходи до застосування дисциплінарних стягнень;
- виявити обставини, що враховувалися під час обрання виду дисциплінарного стягнення, та встановити, які з них визнавалися такими, що пом’якшують або обтяжують відповідальність.
Також приділялася увага вивченню обставин, з огляду на які ухвалювалися рішення про відмову у притягненні суддів до дисциплінарної відповідальності.
Під час здійснення узагальнення вбачалося за необхідне також виявити розбіжності у кваліфікації дій суддів та діянь, що охоплюються різними складами дисциплінарних проступків, встановити приклади діянь суддів, що визнані істотними дисциплінарними проступками.
Метою дослідження було також виявлення недоліків у конструкції правових норм, які визначають підстави дисциплінарної відповідальності суддів, та випадків конкуренції передбачених ними складів дисциплінарних проступків як необхідної передумови подальшого вироблення пропозицій щодо вдосконалення законодавства у сфері дисциплінарної відповідальності суддів.
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