В ВСП обобщили практику рассмотрения дисциплинарных дел в отношении судей

Обобщение является источником систематизированной информации о практике принятия решений по дисциплинарной ответственности судей.

Высший совет правосудия обнародовал обобщение практики рассмотрения ВСП и его дисциплинарными органами дисциплинарных дел в отношении судей (по материалам дел 2017-2021 годов)

Как объяснили в ВСП, обобщение является источником систематизированной информации о практике принятия решений по дисциплинарной ответственности судей. Документ наработан рабочей группой, созданной в секретариате ВСП.

Цель этого исследования – анализ реализации в сфере дисциплинарной ответственности судей. Предмет исследования – решения по дисциплинарным делам в отношении судей, принятые Дисциплинарными палатами, Высшим советом правосудия в период с 2017 года по август 2021 года, с учетом результатов их дальнейшего обжалования.

Для достижения указанной цели при проведении исследования была необходимость:

дать характеристику каждому из оснований дисциплинарной ответственности судей, предусмотренных частью первой статьи 106 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей»;

выявить примеры распространенных типовых нарушений, за которые судьи чаще всего привлекались к дисциплинарной ответственности по соответствующему основанию;

изучить подходы к применению дисциплинарных взысканий;

выявить обстоятельства, учитываемые при избрании вида дисциплинарного взыскания, и установить, какие из них признавались такими, что смягчали или отягощали ответственность.

Также уделялось внимание изучению обстоятельств, с учетом которых принимались решения об отказе в привлечении судей к дисциплинарной ответственности.

При осуществлении обобщения было необходимо также выявить различия в квалификации действий судей и деяний, охватываемых различными составами дисциплинарных проступков, установить примеры деяний судей, которые признаны существенными дисциплинарными проступками.

Целью исследования было также выявление недостатков в конструкции правовых норм, которые определяют основания дисциплинарной ответственности судей, и случаев конкуренции предусмотренных ими составов дисциплинарных проступков как необходимой предпосылки дальнейшей выработки предложений по совершенствованию законодательства в сфере дисциплинарной ответственности судей.

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