Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Провокация взятки: Верховный Суд решил, убедительны ли доводы защиты, утверждавшей о провокации со стороны НАБУ с помощью их агента

Сторона защиты последовательно утверждала, что осужденный был спровоцирован вести разговоры о передаче взятки поведением экс-главы ГАЗО, действовавшей под контролем органа расследования

Перерегистрация авто будет в Дії, а в скором времени – и растаможка, – глава Минцифры Федоров

Михаил Федоров сообщил, что уже сейчас запускают услугу по перерегистрации авто в Дії, а до конца 2023 года внесут законопроект о растаможке автомобилей в Дії.

Народные избранники вернулись к законопроекту об Этическом кодексе парламентария и планируют создать в Раде Бюджетный офис

При участии первого вице-спикера Александра Корниенко состоялось обсуждение дальнейшей судьбы законопроекта об Этическом кодексе народного депутата.

Экс-CЕО медиахолдинга и руководитель ГП «ЦСС»: определены два финалиста конкурса на зампредседателя ГСА, ответственного за электронное правосудие и ЕСИТС

Один из кандидатов работал в «Метинвесте» и занимался поддержкой соответствующего медиахолдинга, а другой имеет 10 лет опыта работы по внедрению электронного правосудия.

Что показали декларации членов обновленного Высшего совета правосудия, – часть вторая

Члены семей некоторых членов ВСП получили помощь по программе єПідтримка, а также помощь как ВПО.

  1. Суд инфо

В ВСП обобщили практику рассмотрения дисциплинарных дел в отношении судей

10:56, 19 декабря 2023
Обобщение является источником систематизированной информации о практике принятия решений по дисциплинарной ответственности судей.
В ВСП обобщили практику рассмотрения дисциплинарных дел в отношении судей
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Высший совет правосудия обнародовал обобщение практики рассмотрения ВСП и его дисциплинарными органами дисциплинарных дел в отношении судей (по материалам дел 2017-2021 годов)

Как объяснили в ВСП, обобщение является источником систематизированной информации о практике принятия решений по дисциплинарной ответственности судей. Документ наработан рабочей группой, созданной в секретариате ВСП.

Цель этого исследования – анализ реализации в сфере дисциплинарной ответственности судей. Предмет исследования – решения по дисциплинарным делам в отношении судей, принятые Дисциплинарными палатами, Высшим советом правосудия в период с 2017 года по август 2021 года, с учетом результатов их дальнейшего обжалования.

Для достижения указанной цели при проведении исследования была необходимость:

  • дать характеристику каждому из оснований дисциплинарной ответственности судей, предусмотренных частью первой статьи 106 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей»;
  • выявить примеры распространенных типовых нарушений, за которые судьи чаще всего привлекались к дисциплинарной ответственности по соответствующему основанию;
  • изучить подходы к применению дисциплинарных взысканий;
  • выявить обстоятельства, учитываемые при избрании вида дисциплинарного взыскания, и установить, какие из них признавались такими, что смягчали или отягощали ответственность.

Также уделялось внимание изучению обстоятельств, с учетом которых принимались решения об отказе в привлечении судей к дисциплинарной ответственности.

При осуществлении обобщения было необходимо также выявить различия в квалификации действий судей и деяний, охватываемых различными составами дисциплинарных проступков, установить примеры деяний судей, которые признаны существенными дисциплинарными проступками.

Целью исследования было также выявление недостатков в конструкции правовых норм, которые определяют основания дисциплинарной ответственности судей, и случаев конкуренции предусмотренных ими составов дисциплинарных проступков как необходимой предпосылки дальнейшей выработки предложений по совершенствованию законодательства в сфере дисциплинарной ответственности судей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Что необходимо знать военнообязанным и их семьям, чтобы уметь отстоять свои права
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Что необходимо знать военнообязанным и их семьям, чтобы уметь отстоять свои права
Судебно-юридическая газета
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Катерина Павліченко
    Катерина Павліченко
    заступник Міністра внутрішніх справ
  • Оксана Скрипка
    Оксана Скрипка
    суддя Деснянського районного суду міста Києва