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Хотел завербовать сотрудницу СБУ: агента-спецназначения фсб приговорили к 15 годам заключения

12:10, 19 декабря 2023
Агент рф формировал собственную сеть информаторов в Одесской области, к которой хотел привлечь местных силовиков.
Хотел завербовать сотрудницу СБУ: агента-спецназначения фсб приговорили к 15 годам заключения
Фото: СБУ
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В Одессе к 15 годам тюрьмы приговорили агента-спецназначения фсб, который хотел завербовать сотрудницу СБУ и собирал данные о позициях украинских военных. Об этом сообщает СБУ.

Агент фсб с оперативным псевдонимом «Скиф» формировал собственную сеть информаторов в Одесской области, в которую пытался привлечь местных представителей силовых ведомств.

фсб планировало, чтобы силовики передавать российской спецслужбе разведданные  ВСУ.

«В начале октября этого года контрразведка Службы безопасности разработала оперативную комбинацию и вывела «Скифа» с территории непризнанного Приднестровья. Тогда по сценарию украинской спецслужбы российский агент приехал в Одесскую область для того, чтобы лично завербовать сотрудницу СБУ.

Контрразведчики задокументировали каждый эпизод преступной деятельности фигуранта и задержать его на территории региона», — говорится в сообщении.

По данным следствия, осужден местный житель, который в начале 90-х выехал в Молдову, где участвовал в боевых действиях на стороне так называемой «ПМР».

Затем в составе российского спецназа "Эдельвейс" воевал в Дагестане и Чечне.

В 2014 году он прибыл в Одессу для совершения массовых беспорядков в пользу страны-агрессорки, за что был объявлен в розыск.

Во избежание правосудия он сбежал в непризнанное Приднестровье, где в 2019 году для выполнения задач фсб был завербован двумя представителями его местного «филиала».

Суд признал российского агента виновным в государственной измене и назначил 15 лет тюрьмы.

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