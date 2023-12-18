У Києві сталася ДТП на Харківському шосе

В поліції попередили про ускладнення руху транспорту в напрямку Дарницької площі.

Джерело фото: Патрульна поліція Києва

У Патрульній поліції Києві повідомили про ускладнення руху транспорту в напрямку Дарницької площі у зв'язку з дорожньо-транспортною пригодою на Харківському шосе.

«До уваги учасників дорожнього руху

У зв'язку з ДТП на Харківському шосе, рух транспорту ускладнений в напрямку Дарницької площі.

Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки!», - сказано у повідомленні поліції.

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