В Киеве произошло ДТП на Харьковском шоссе

В полиции предупредили об усложнении движения транспорта в направлении Дарницкой площади.

Источник фото: Патрульная полиция Киева

В Патрульной полиции в Киеве сообщили об усложнении движения транспорта в направлении Дарницкой площади в связи с дорожно-транспортным происшествием на Харьковском шоссе.

«К сведению участников дорожного движения

В связи с ДТП на Харьковском шоссе движение транспорта затруднено в направлении Дарницкой площади.

Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки!», - говорится в сообщении полиции.

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