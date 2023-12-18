Закриття перегону між станціями метро «Почайна» і «Тараса Шевченка» не планується, – КМДА

На лінії станцій метрополітену «Почайна» та «Тараса Шевченка» планують робити ремонт влітку 2024 року.

Як ми раніше повідомляли, у Києві планують розпочати ремонт ще однієї ділянки «синьої» гілки метро. Проте на час проведення планового ремонту тунельної ділянки між станціями метро «Почайна» і «Тараса Шевченка» на Оболонсько-Теремківській лінії не передбачається її закриття. Про це повідомили в КМДА.

Працівники «Київського метрополітену» планують виконати запланований ремонт цієї ділянки тунелів влітку 2024 року.

Фахівці метрополітену заявляють, що здійснюють постійний моніторинг та контроль за станом тунельних споруд на всіх ділянках метрополітену, зокрема тих, які знаходяться у складних інженерно-геологічних і гідрогеологічних умовах.

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