Закрытие перегона между станциями метро «Почайна» и «Тараса Шевченко» не планируется, – КГГА

На линии станций метрополитена «Почайна» и «Тараса Шевченко» планируют делать ремонт летом 2024 года.

Как мы ранее сообщали, в Киеве планируют начать ремонт еще одного участка «синей» ветки метро. Однако на время проведения планового ремонта тоннельного участка между станциями метро «Почайна» и «Тараса Шевченко» на Оболонско-Теремковской линии не предполагается его закрытие. Об этом сообщили в КГГА.

Работники «Киевского метрополитена» планируют выполнить запланированный ремонт этого участка тоннелей летом 2024 года.

Специалисты метрополитена заявляют, что осуществляют постоянный мониторинг и контроль за состоянием тоннельных сооружений на всех участках метрополитена, в частности тех, которые находятся в сложных инженерно-геологических и гидрогеологических условиях.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.