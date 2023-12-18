Стала известна дата саммита ЕС по предоставлению Украине помощи в размере 50 млрд евро

Мишель анонсировал дату саммита ЕС, который состоится в феврале 2024 года.

Источник фото: Укринформ

Саммит Европейского союза во время которого планируется одобрить выделение помощи Украине в размере 50 миллиардов евро, запланирован на 1 февраля 2024 года. Об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель.

Одной из главных задач саммита ЕС является согласование многолетнего бюджета поддержки Украины до 2027 года.

По словам Мишеля, целью является выделение значительной суммы - 50 миллиардов евро - на помощь Украине. Однако для достижения этой цели нужно еще некоторое время, поскольку необходимо убедить Венгрию в целенаправленности этого шага.

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