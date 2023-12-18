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Провокация взятки: Верховный Суд решил, убедительны ли доводы защиты, утверждавшей о провокации со стороны НАБУ с помощью их агента

Сторона защиты последовательно утверждала, что осужденный был спровоцирован вести разговоры о передаче взятки поведением экс-главы ГАЗО, действовавшей под контролем органа расследования

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  1. В мире

Стала известна дата саммита ЕС по предоставлению Украине помощи в размере 50 млрд евро

16:56, 18 декабря 2023
Мишель анонсировал дату саммита ЕС, который состоится в феврале 2024 года.
Стала известна дата саммита ЕС по предоставлению Украине помощи в размере 50 млрд евро
Источник фото: Укринформ
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Саммит Европейского союза во время которого планируется одобрить выделение помощи Украине в размере 50 миллиардов евро, запланирован на 1 февраля 2024 года. Об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель.

Одной из главных задач саммита ЕС является согласование многолетнего бюджета поддержки Украины до 2027 года.

По словам Мишеля, целью является выделение значительной суммы - 50 миллиардов евро - на помощь Украине. Однако для достижения этой цели нужно еще некоторое время, поскольку необходимо убедить Венгрию в целенаправленности этого шага.

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