Стала відома дата саміту ЄС щодо надання Україні допомоги в розмірі 50 млрд євро

Мішель анонсував дату саміту ЄС, який відбудеться в лютому 2024 року.

Джерело фото: Укрінформ

Саміт Європейського союзу під час якого планується схвалити виділення допомоги Україні в розмірі 50 мільярдів євро, заплановано на 1 лютого 2024 року. Про це заявив президент Європейської ради Шарль Мішель.

Одним із головних завдань саміту ЄС є узгодження багаторічного бюджету підтримки України до 2027 року.

За словами Мішеля, метою є виділення значної суми – 50 мільярдів євро – на допомогу Україні. Проте для досягнення цієї мети потрібно ще деякий час, оскільки необхідно переконати Угорщину в цілеспрямованості цього кроку.

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