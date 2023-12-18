Президент призначив Максима Сандигу держуповноваженим Антимонопольного комітету

Держуповноваженим АМКУ призначено колишнього підлеглого Павла Кириленка по Донецькій ОДА.

Фото: dn.gov.ua

У понеділок, 18 грудня, Президент Володимир Зеленський призначив Максима Садигу на посаду державного уповноваженого Антимонопольного комітету України. Відповідний указ розміщено на сайті глави держави.

«Призначити Сандигу Максима Вікторовича державним уповноваженим Антимонопольного комітету України», - йдеться в документі.

Як відомо, у 2007 році Максим Садига закінчив Академію адвокатури України, за спеціальністю "Правознавство", а у 2011 році - Національну академія прокуратури України, за спеціальністю правознавство, освітньо-кваліфікаційний рівень - магістр права.

Працював помічником прокурора Деснянського району Києва, слідчим та старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України. З 2021 року займав посаду заступника голови Донецької ОВА Павла Кириленка з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

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