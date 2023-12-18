На Дніпропетровщині незаконно торгували тютюновими виробами: вилучено продукцію на понад 17 млн, фото

Правоохоронці припинили незаконний обіг товарів для куріння.

Фото: ДПСУ

У Дніпропетровській області припинили незаконний обіг товарів для куріння на понад 17 млн грн. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

"Під час понад 30 обшуків вилучено понад 32 тис. електронних пристроїв та сигарет, велику кількість рідин для наповнення електронних сигарет, наборів для замішування рідин, ароматизаторів в асортименті, картриджі із сумішшю для куріння, більше тонни тютюнової суміші для куріння кальяну, 100 кг сухого тютюну, різноманітне обладнання для виготовлення кальянного тютюну тощо", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що орієнтовна вартість вилученого становить понад 17 млн грн.

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