На Днепропетровщине незаконно торговали табачными изделиями: изъята продукция более чем на 17 млн, фото

Правоохранители пресекли незаконное обращение товаров для курения.

Фото: ГПСУ

В Днепропетровской области прекратили незаконное обращение товаров для курения более чем на 17 млн грн. Об этом сообщает Госпогранслужба.

"При более 30 обысках изъято более 32 тыс. электронных устройств и сигарет, большое количество жидкостей для наполнения электронных сигарет, наборов для затворения жидкостей, ароматизаторов в ассортименте, картриджи со смесью для курения, более тонны табачной смеси для курения кальяна, 1 табака, разнообразное оборудование для изготовления кальянного табака и т.д.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ориентировочная стоимость изъятого составляет более 17 млн грн.

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