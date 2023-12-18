В Австралии из-за масштабного наводнения по улицам плавают крокодилы, видео

В частности, в городе Ингам представители по охране дикой природы поймали 2,8-метрового крокодила.

В австралийском штате Квинсленд выпало рекордное количество осадков, повлекшее опасные для жизни наводнения. На севере штата производится эвакуация целого города. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что тропический циклон покрыл регион в начале этой недели.

Власти ожидают, что это будет самое сильное наводнение в австралийском регионе за всю историю. Аэропорт Кернса затоплен, посреди города можно увидеть крокодила, а люди спасаются на лодках.

В частности, в Вуджал-Вуджал, а также в Ингам на улицах плавают крокодилы. В последнем городе представители по охране дикой природы поймали 2,8-метрового крокодила.

Премьер-министр Квинсленда Стивен Майлз сказал Австралийской телерадиовещательной корпорации, что это стихийное бедствие было «худшим из всех, что я помню».

«Я разговаривал с местными жителями Кернса, и они говорят, что никогда не видели ничего подобного», - отметил он.

По его словам, первоочередной задачей является эвакуация тех, кто оказался в ловушке во время подъема воды, как, например, в отдаленном городке Вуджал-Вуджал.

9 человек, в том числе больной ребенок, провели ночь на крыше больницы после того, как бригады скорой помощи не смогли добраться до них.

«После этого у нас возникли проблемы с питьевой водой, канализацией, электроснабжением и телекоммуникациями, дорогами – многие дороги заблокированы, и мы не можем получить воздушную поддержку».

Синоптики говорят, что проливные дожди будут продолжаться в течение большей части понедельника и совпадать с приливом, что усилит их влияние на низменные общины.

По оценкам чиновников, ущерб от стихийного бедствия превысит 670 тысяч долларов США.

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