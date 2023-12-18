Еврокомиссия выделит более 65 млн евро государствам-членам на поддержку украинских беженцев

Страны ЕС, которые принимают украинских беженцев, получат дополнительное финансирование.

Источник фото: АрмияInform

Европейская комиссия анонсировала выделение более 65 миллионов евро четырем странам, принимающим украинцев, которые ищут убежище в результате военных действий российской федерации на территории Украины.

По данным, опубликованным на сайте Еврокомиссии, на прошлой неделе было принято решение выделить из Фонда миграции и интеграции убежища (AMIF) более 65 миллионов евро для поддержки Болгарии, Чехии, Польши и Румынии в принятии людей, которые бегут от российской агрессии против Украины.

Это финансирование предусмотрено для оказания поддержки бенефициарам временной защиты с целью облегчения давления на приемные возможности этих стран-членов и обеспечения им необходимой помощи. Поддержка направлена на обеспечение переселения бенефициаров из коллективного жилья в частное жилье, финансовую поддержку на переходный период, предоставление языковых и профессиональных курсов, а также доступа к социальным и медицинским услугам.

Европейский Союз принимает более 4,1 миллиона человек, которые пользуются временной защитой, предоставленной в связи с российской военной агрессией в Украине. Комиссия продолжает принимать меры для поддержки переселенцев из Украины и стран-членов ЕС, которые предоставляют им убежище.

Финансирование, предоставленное Болгарии, Чехии, Польше и Румынии, станет доступным для реализации проектов, разработанных организациями гражданского общества и международными организациями. Эффективность использования этих средств будет контролироваться соответствующими системами мониторинга и финансового контроля ЕС.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.