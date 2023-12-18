Єврокомісія виділить понад 65 млн євро державам-членам на підтримку українських біженців

Країни ЄС, які приймають українських біженців, отримають додаткове фінансування.

Джерело фото: АрміяInform

Європейська комісія анонсувала виділення понад 65 мільйонів євро чотирьом країнам, що приймають українців, які шукають притулок внаслідок воєнних дій російської федерації на території України.

За даними, опублікованими на сайті Єврокомісії, минулого тижня було прийнято рішення виділити з Фонду міграції та інтеграції притулку (AMIF) понад 65 мільйонів євро для підтримки Болгарії, Чехії, Польщі та Румунії у прийнятті людей, які тікають від російської агресії проти України.

Це фінансування передбачено для надання підтримки бенефіціарам тимчасового захисту з метою полегшення тиску на приймальні можливості цих країн-членів та забезпечення їм необхідної допомоги. Підтримка спрямована на забезпечення переселення бенефіціарів з колективного житла до приватного житла, фінансову підтримку на перехідний період, надання мовних і професійних курсів, а також доступу до соціальних та медичних послуг.

Європейський Союз приймає понад 4,1 мільйона осіб, які користуються тимчасовим захистом, наданим у зв'язку з російською військовою агресією в Україні. Комісія продовжує приймати заходи для підтримки переселенців з України та країн-членів ЄС, які надають їм притулок.

Фінансування, надане Болгарії, Чехії, Польщі та Румунії, стане доступним для реалізації проектів, розроблених організаціями громадянського суспільства та міжнародними організаціями. Ефективність використання цих коштів буде контролюватися відповідними системами моніторингу та фінансового контролю ЄС.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.