На кресла судей Верховного Суда и Высшего антикорсуда смогут претендовать действующие члены ВСП и ВККС

Сначала предлагалось, чтобы действующие члены Высшего совета правосудия и ВККС не могли претендовать на должности судей, однако в парламенте решили иначе.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», члены Высшего совета правосудия во время рассмотрения консультативного заключения на законопроект 10140-д о судейской карьере обеспокоились темой, что они не смогут претендовать на должность судьи.

Так, первоначально предполагалось, что не может претендовать на должность судьи лицо, занимающее должность члена Высшего совета правосудия, члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины. В ходе обсуждения консультативного заключения 30 ноября часть членов ВСП высказала мнение, что это дискриминация. Также тогда разошлись мнения, касается ли эта норма действующих судей в контексте возможности претендовать на должность судьи Верховного Суда (или Высшего антикоррупционного суда).

В итоге, из закона о судейской карьере 10140-д эту «дискриминацию» убрали.

Так, хотя и в статье 69 определено, что не может претендовать на должность судьи лицо, занимающее должность члена Высшего совета правосудия, члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины, в течение времени пребывания на соответствующей должности и в течение одного года после увольнения или прекращения полномочий, впрочем, переходными положениями определено исключение.

Так, согласно финальному тексту указанное ограничение претендовать на должность судьи не будет распространяться на членов Высшего совета правосудия и членов Высшей квалификационной комиссии судей, избранных (назначенных) на должность до вступления в силу Закона по усовершенствованию процедур судейской карьеры.

Напомним, что Посол США Бриджит Бринк и посол ЕС Катарина Матернова 1 декабря 2023 г. направили в Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики список рекомендаций к законопроекту № 10140-д. Среди них было предложение ограничить участие действующих членов ВСП и ВККС в конкурсах на должности судей независимо от их опыта работы и ввести период, который продлится год после окончания срока их полномочий, когда они также не смогут участвовать в конкурсах на должности судей.

Вероятно, это намек на ситуацию с конкурсами в Верховный Суд 2016-2017 и 2018-2019 годов, когда сразу шесть членов тогдашнего состава Высшего совета правосудия стали судьями кассационных судов ВС.

Также, по имеющейся информации, некоторые действующие члены Высшего совета правосудия и ВККС намерены принять участие в конкурсе на должности судей судов апелляционной инстанции, который был объявлен ВККС 14 сентября.

Кроме того, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», новый закон повысил «минимальную» зарплату членам Высшего совета правосудия и ВККС до 236 тысяч грн.

Также мы писали, что показали декларации членов ВСП. Так, новая член ВСП Оксана Кваша, избранная на съезде ученых месяц назад, уже задекларировала 302 286 грн зарплаты, полученной в Высшем совете правосудия. Также она декларировала получение благотворительной помощи.

Автор: Наталья Мамченко

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