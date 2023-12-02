Членов Высшего совета правосудия обеспокоило, что они не смогут претендовать на должность судьи

Члены Высшего совета правосудия при рассмотрении консультативного заключения на законопроект о судейской карьере обеспокоились темой, что они не смогут претендовать на должность судьи.

Источник фото: ВСП

Высший совет правосудия 30 ноября рассмотрел свой консультативный вывод на законопроект о внесении изменений в Закон «О судоустройстве и статусе судей» и некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию процедур судейской карьеры 10140-д.

Напомним, что этот законопроект 21 ноября Верховная Рада приняла за основу.

Среди прочего, он предусматривает, что не может претендовать на должность судьи лицо, занимающее должность члена Высшего совета правосудия, члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ч. 3 ст. 69). При обсуждении эта норма обеспокоила часть членов ВСП. Также разошлись мнения, касается ли эта норма действующих судей в контексте возможности претендовать на должность судьи Верховного Суда.

Так, член ВСП Виталий Салихов отметил, что согласно законопроекту член ВСП и член ВККС не могут претендовать на должность судьи до истечения срока пребывания на соответствующих должностях. «Эти нормы не касаются действующих членов ВСП и ВККС. Если законодатель и наши партнеры видят в этом риски – то у меня вопрос, почему в переходных положениях заложены еще большие риски, позволяющие действующим членам ВСП претендовать на должность судьи, не являющиеся судьями? В связи с чем? Поскольку действующий состав ВСП еще полностью не назначен – у нас есть не назначенные члены от Президента и адвокатуры. Будут ли на них распространяться эти ограничения или нет? А если будут, то правильно ли это? Поэтому я предлагаю или исключить эту норму, если этих рисков нет, или, если они существуют, то записать, что это касается всех, и никаких переходных положений не нужно».

В ответ докладчик по данному вопросу член ВСП Сергей Бурлаков отметил, что действительно этот вопрос обсуждался, в том числе на подкомитете Верховной Рады и был дискуссионным.

«Я могу высказать только собственную позицию. Поскольку во время общения на подкомитете была высказана такая позиция – законодатель ввел эту норму с целью устранения коррупционных рисков и прозрачности ВСП, руководствуясь логикой, что члены органа, который представляет Президенту представление о назначении судьей, должны быть отстранены от возможности самим претендовать на должность судьи.

Это не касается судей, потому что они уже судьи, а касается представителей других юридических профессий. Следует взвешивать, что целью деятельности ВСП является судебное управление. И это не может быть трамплином для карьеры судьи. Было бы неэтично использовать это для вступления в должность судьи. Законодатель действительно отсрочил и к действующему составу ВСП это не будет применяться – а только к членам ВСП, которые вступят в полномочия после вступления в силу закона», - отметил он.

«У нас есть вакантные должности от Президента и адвокатуры. Поэтому, по моему мнению, может быть заложено потенциальное неравенство между членами ВСП, которые уже занимают должность, и которые занимают должность в будущем», - отметил докладчик.

В свою очередь, заместитель председателя ВСП Дмитрий Лукьянов отметил, что недостаточно понятно, с какой целью эта норма появилась в проекте. «В этой части она носит откровенно дискриминационный характер. Эта норма нарушает ст. 24 и ст. 43 Конституции, прямо запрещающей дискриминацию. Кроме того, ст. 1 протокола 12 ЕКПЧ четко запрещает дискриминацию по какому-либо признаку», - отметил он. По его мнению, следует сохранять равный подход и возможность участия всех лиц в конкурсе.

Кроме того, по его словам, если законодатель поставит участие в конкурсе на должность судьи в зависимости от пребывания в составе ВСП, это приведет к рискам для тех же процедур отбора, увольнения судей и т.д. Ведь, если член ВСП пожелает принять участие в конкурсе, он должен сложить полномочия члена ВСП. В таком случае существуют риски остановки работы Высшего совета правосудия и остановки всех необходимых процедур.

Итак, с точки зрения постоянства работы ВСП и ВККС большинство членов высказались за то, чтобы эту дискриминационную норму убрать.

«Я удивлен, что моими оппонентами являются члены ВСП, которые не являются судьями.

Николай Владимирович (Николай Мороз – прим. ред.), именно Вы были инициатором законопроекта о постоянстве работы ВСП, в котором было предусмотрено, что если член ВСП отработал 4 года подряд, он также имеет право на отставку. Именно вы разрабатывали механизм, чтобы сделать все возможное, чтобы члены ВСП действительно работали в течение 4 лет», - отметил Виталий Салихов.

На это Николай Мороз отметил, что не только он, но и все члены ВСП тогда поддерживали этот законопроект.

В свою очередь, член ВСП Алексей Мельник отметил, что если риски и есть, то они есть и в профессиональной карьере судей - членов ВСП, и в отношении которых ВСП также будет принимать решения по профессиональной карьере – в частности назначение судьями апелляционного суда, Верховного Суда. «И не усиливает ли эта норма дискриминацию и разделение между членами ВСП судьями и не-судьями. Я только даю оценку»

Виталий Салихов отметил, что сейчас риски есть только относительно не судей. «Если законодатель запишет, что есть риски и у судей, то я буду давать оценку», - добавил он.

Председатель ВСП Григорий Усик отметил, что, по его мнению, «законодатель не разграничивает членов ВСП судей и не судей». «Я таких положений там не увидел», - подытожил он.

Следовательно, было поддержано соответствующее консультативное заключение Высшего совета правосудия, без предложения исключить соответствующие нормы из тела закона и из переходных положений одновременно.

Автор: Наталья Мамченко

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