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Сделки с землей и имуществом с убытком в 13,5 млн: на Сумщине будут судить адвоката и должностных лиц

22:40, 18 декабря 2023
Они совершили сделки с земельным участком государственной собственности площадью 4,1 га и расположенными на ней объектами инфраструктуры санатория, профилактория со сооружениями и зданиями.
Сделки с землей и имуществом с убытком в 13,5 млн: на Сумщине будут судить адвоката и должностных лиц
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В суд был направлен обвинительный акт в отношении бывшего председателя одного из сельских советов Сумского района, адвоката и государственного регистратора по факту мошенничества, сообщает Офис Генпрокурора.

Экс-глава села будет отвечать еще и за служебный подлог, а регистратор – за злоупотребление полномочиями.

Как сообщается, они совершили сделки с земельным участком государственной собственности площадью 4,1 га и расположенными на ней объектами инфраструктуры санатория профилактория со сооружениями и зданиями в Сумском районе вблизи Псел.

Реализуя задуманное, якобы на общем собрании общественной организации было принято решение о создании предприятия, руководитель которого при посредничестве адвоката обратился в сельский совет с заявлением о передаче им в постоянное пользование земли вместе с объектами.

Несмотря на то, что сельский совет не имел полномочий распоряжаться землей государственной собственности, глава села вынес этот вопрос на голосование. Решением сессии в июле 2020 года земельный участок передан в постоянное пользование предприятию, а затем он подделал решение сессии о принятии земельного участка в коммунальную собственность.

Аналогичным образом, в октябре 2020 года объекты были переданы предприятию на праве хозяйственного ведения.

После этого руководитель предприятия и руководитель села обратились к регистратору, который сменил государственную форму собственности на коммунальную, а также провел государственную регистрацию права постоянного пользования земельным участком и объектами инфраструктуры за предприятием.

Согласно заключению эксперта, своими преступными действиями обвиняемые нанесли ущерб государству в размере 13,5 млн грн.

Руководителю предприятия, незаконно получившему права постоянного пользования земельным участком и объектами инфраструктуры, сообщено о подозрении, материалы выделены в отдельное производство в связи с его отсутствием на территории Украины.

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