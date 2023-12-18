Оборудки із землею та майном зі збитками в 13,5 млн: на Сумщині судитимуть адвоката та посадовців

Вони вчинили оборудки із земельною ділянкою державної власності площею 4,1 га та розташованими на ній об’єктами інфраструктури санаторія профілакторія зі спорудами та будівлями.

Фото: Сумська обласна прокуратура

До суду скерували обвинувальний акт стосовно колишнього голови однієї з сільських рад Сумського району, адвоката та державної реєстраторки за фактом шахрайства, повідомляє Офіс Генпрокурора.

Ексочільник села відповідатиме ще й за службове підроблення, а реєстратор – за зловживання повноваженнями.

Як повідомляється, вони вчинили оборудки із земельною ділянкою державної власності площею 4,1 га та розташованими на ній об’єктами інфраструктури санаторія профілакторія зі спорудами та будівлями в Сумському районі поблизу р. Псел.

Реалізуючи задумане, нібито на загальних зборах громадської організації було прийнято рішення про створення підприємства, керівник якого, за посередництва адвоката, звернувся до сільської ради із заявою про передачу їм у постійне користування землі разом з об’єктами.

Попри те, що сільська рада не мала повноважень розпоряджатись землею державної власності, очільник села виніс це питання на голосування. Рішенням сесії в липні 2020 року земельна ділянка передана в постійне користування підприємству, а потім він ще й підробив рішення сесії про прийняття земельної ділянки в комунальну власність.

Аналогічним чином у жовтні 2020 року об’єкти були передані підприємству на праві господарського відання.

Після цього керівник підприємства та очільник села звернулися до реєстратора, яка змінила державну форму власності на комунальну, а також провела державну реєстрацію права постійного користування земельною ділянкою та об’єктами інфраструктури за підприємством.

Відповідно до висновку експерта, своїми злочинними діями обвинувачені завдали збитки державі в розмірі 13,5 млн грн.

Керівнику підприємства, яке незаконно отримало права постійного користування земельною ділянкою та об’єктами інфраструктури, повідомлено про підозру, матеріали виділено в окреме провадження у зв’язку з його відсутністю на території України.

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