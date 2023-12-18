Практика судів
Блоги
Публікації
Провокація хабаря: Верховний Суд вирішив, чи переконливі доводи захисту, що твердив про провокацію з боку НАБУ за допомоги їх агента

Сторона захисту послідовно стверджувала, що засуджений був спровокований вести розмови про передачу хабаря поведінкою екс-голови ДАЗВ, яка діяла під контролем органу розслідування.

Перереєстрація авто буде в Дії, а незабаром – і розмитнення, – глава Мінцифри Федоров

Михайло Федоров повідомив, що вже зараз запускають послугу із перереєстрації авто в Дії, а до кінця 2023 року внесуть законопроект про розмитнення автомобілів в Дії.

Народні обранці повернулись до законопроекту про Етичний кодекс парламентаря та планують створити у Раді Бюджетний офіс

За участі першого віце-спікера Олександра Корнієнко відбулося обговорення подальшої долі законопроекту про Етичний кодекс народного депутата.

Екс-CЕО медіахолдингу та керівник ДП «ЦСС»: визначено двох фіналістів конкурсу на заступника голови ДСА, відповідального за електронне правосуддя та ЄСІТС

Один з кандидатів працював у «Метінвесті» та займався підтримкою відповідного медіахолдингу, а інший має 10 років досвіду роботи із запровадження електронного правосуддя.

Що показали декларації членів оновленої Вищої ради правосуддя, - частина друга

Члени родин деяких членів ВРП отримали допомогу за програмою єПідтримка, а також допомогу як ВПО.

  1. В Україні

Оборудки із землею та майном зі збитками в 13,5 млн: на Сумщині судитимуть адвоката та посадовців

22:40, 18 грудня 2023
Вони вчинили оборудки із земельною ділянкою державної власності площею 4,1 га та розташованими на ній об’єктами інфраструктури санаторія профілакторія зі спорудами та будівлями.
Оборудки із землею та майном зі збитками в 13,5 млн: на Сумщині судитимуть адвоката та посадовців
Фото: Сумська обласна прокуратура
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

До суду скерували обвинувальний акт стосовно колишнього голови однієї з сільських рад Сумського району, адвоката та державної реєстраторки за фактом шахрайства, повідомляє Офіс Генпрокурора. 

Ексочільник села відповідатиме ще й за службове підроблення, а реєстратор – за зловживання повноваженнями. 

Як повідомляється, вони вчинили оборудки із земельною ділянкою державної власності площею 4,1 га та розташованими на ній об’єктами інфраструктури санаторія профілакторія зі спорудами та будівлями в Сумському районі поблизу р. Псел. 

Реалізуючи задумане, нібито на загальних зборах громадської організації було прийнято рішення про створення підприємства, керівник якого, за посередництва адвоката, звернувся до сільської ради із заявою про передачу їм у постійне користування землі разом з об’єктами.

Попри те, що сільська рада не мала повноважень розпоряджатись землею державної власності, очільник села виніс це питання на голосування. Рішенням сесії в липні 2020 року земельна ділянка передана в постійне користування підприємству, а потім він ще й підробив рішення сесії про прийняття земельної ділянки в комунальну власність. 

Аналогічним чином у жовтні 2020 року об’єкти були передані підприємству на праві господарського відання.

Після цього керівник підприємства та очільник села звернулися до реєстратора, яка змінила державну форму власності на комунальну, а також провела державну реєстрацію права постійного користування земельною ділянкою та об’єктами інфраструктури за підприємством.

Відповідно до висновку експерта, своїми злочинними діями обвинувачені завдали збитки державі в розмірі 13,5 млн грн.

Керівнику підприємства, яке незаконно отримало права постійного користування земельною ділянкою та об’єктами інфраструктури, повідомлено про підозру, матеріали виділено в окреме провадження у зв’язку з його відсутністю на території України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Що необхідно знати військовозобов’язаним та їх сім’ям, аби вміти відстояти свої права
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Що необхідно знати військовозобов’язаним та їх сім’ям, аби вміти відстояти свої права
Судебно-юридическая газета
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Катерина Павліченко
    Катерина Павліченко
    заступник Міністра внутрішніх справ
  • Оксана Скрипка
    Оксана Скрипка
    суддя Деснянського районного суду міста Києва