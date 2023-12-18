В Австралії через масштабну повінь по вулицях плавають крокодили, відео

Зокрема, в місті Інгам представники з охорони дикої природи впіймали 2,8-метрового крокодила.

В австралійському штаті Квінсленд випала рекордна кількість опадів, яка спричинила небезпечні для життя повені. На півночі штату проводять евакуацію цілого міста. Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що тропічний циклон накрив регіон на початку цього тижня.

Влада очікує, що це буде найсильніша повінь в австралійському регіоні за всю історію. Аеропорт Кернса затоплений, посеред міста можна побачити крокодила, а люди рятуються на човнах.

Зокрема, у Вуджал-Вуджал, а також в Інгам на вулицях плавають крокодили. В останньому місті представники з охорони дикої природи впіймали 2,8-метрового крокодила.

Прем'єр-міністр Квінсленду Стівен Майлз сказав Австралійській телерадіомовній корпорації, що це стихійне лихо було «найгіршим з усіх, що я пам'ятаю».

«Я розмовляв з місцевими жителями Кернса, і вони кажуть, що ніколи не бачили нічого подібного», - зазначив він.

За його словами, першочерговим завданням є евакуація тих, хто опинився у пастці під час підйому води, як, наприклад, у віддаленому містечку Вуджал-Вуджал.

9 осіб, в тому числі хвора дитина, провели ніч на даху лікарні після того, як бригади швидкої допомоги не змогли дістатися до них.

«Після цього у нас виникли проблеми з питною водою, каналізацією, електропостачанням і телекомунікаціями, дорогами - багато доріг заблоковані, і ми не можемо отримати повітряну підтримку».

Синоптики кажуть, що проливні дощі триватимуть протягом більшої частини понеділка і збігатимуться з припливом, що посилить їхній вплив на низинні громади.

За оцінками чиновників, збитки від стихійного лиха перевищать 670 тисяч доларів США.

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