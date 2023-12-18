Президент назначил Максима Сандыгу госуполномоченным Антимонопольного комитета

Госуполномоченным АМКУ назначен бывший подчиненный Павел Кириленко по Донецкой ОГА.

Фото: dn.gov.ua

В понедельник, 18 декабря, Президент Владимир Зеленский назначил Максима Садыгу на должность государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины. Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

«Назначить Сандыгу Максима Викторовича государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины», - говорится в документе.

Как известно, в 2007 году Максим Садыга окончил Академию адвокатуры Украины, по специальности "Правоведение", а в 2011 году – Национальную академию прокуратуры Украины, по специальности правоведение, образовательно-квалификационный уровень – магистр права.

Работал помощником прокурора Деснянского района Киева, следователем и старшим следователем по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины. С 2021 года занимал должность заместителя председателя Донецкой ОВО Павла Кириленко по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

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