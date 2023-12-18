У Києві готують ще одне закриття станцій «синьої» гілки метро

На лінії станцій метрополітену «Почайна» та «Тараса Шевченка» планують ремонт тунелів.

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У Києві може розпочатися ремонт ще однієї ділянки «синьої» гілки метро, – повідомив заступник начальника КП «Київський метрополітен» Дмитро Пінчук на запит видання «Телеграф».

«У зв’язку з фізичною зношеністю та необхідністю поліпшення експлуатаційних характеристик потребує проведення планового капітального ремонту ділянка тунелів по І-й головній колії «Почайна» та «Тараса Шевченка». Підприємство проводить закупівлю проєктних робіт. За ділянкою ведеться постійний періодичний нагляд. Безпека руху поїздів та безпечне перевезення пасажирів забезпечені», – сказав Пінчук.

За його словами, фахівці КП «Київський метрополітен» ведуть спостереження та контроль за технічним станом метрополітену відповідно до чинної нормативної документації.

І все це відбувається на фоні закриття руху поїздів між станціями метро «Деміївська» та «Теремки» для ремонту перегінного тунелю.

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