В Киеве готовят к еще одному закрытию станций «синей» ветки метро

На линии станций метрополитена «Почайна» и «Тараса Шевченко» планируют ремонт тоннелей.

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В Киеве может начаться ремонт еще одного участка «синей» ветки метро, - сообщил заместитель начальника КП «Киевский метрополитен» Дмитрий Пинчук на запрос издания «Телеграф».

«В связи с физической изношенностью и необходимостью улучшения эксплуатационных характеристик требует проведения планового капитального ремонта участок тоннелей по I-й главной колеи «Почайна» и «Тараса Шевченко». Предприятие проводит закупку проектных работ. За участком ведется постоянный периодический надзор. Безопасность движения поездов и безопасная перевозка пассажиров обеспечены», - сказал Пинчук.

По его словам, специалисты КП «Киевский метрополитен» ведут наблюдение и контроль за техническим состоянием метрополитена в соответствии с действующей нормативной документацией.

И все это происходит на фоне закрытия движения поездов между станциями метро «Демеевская» и «Теремки» для ремонта перегонного тоннеля.

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