В ноябре украинский автопарк пополнили более 4 тысяч электромобилей: регионы-лидеры

Украинский автопарк в ноябре пополнили 4,3 тыс. электромобилей – наибольшие показатели из регистраций этих авто продемонстрировали Львовская область и Киев.
Об этом сообщили в ассоциации украинских автомобилепроизводителей «Укравтопром».
- Львовская область – 603 ед. (89% подержанные);
- Киев – 561 ед. (67% подержанные);
- Днепропетровская обл. – 315 ед. (72% подержанные);
- Киевская обл. – 312 ед. (68% подержанные);
- Винницкая обл. – 245 ед (87% подержанные).
Среди новых авто самым популярным электромобилем на этих рынках остается Volkswagen ID.4.
В сегменте ввозимых из-за границы подержанных авто:
- Volkswagen e-Golf – на Львовщине;
- Tesla Model 3 – в Киеве и области;
- Tesla Model Y – на Днепропетровщине;
- Nissan Leaf – в Винницкой обл.
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