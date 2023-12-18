В ноябре украинский автопарк пополнили более 4 тысяч электромобилей: регионы-лидеры

Наибольшие показатели из регистраций этих авто продемонстрировали Львовская область и Киев.

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Украинский автопарк в ноябре пополнили 4,3 тыс. электромобилей – наибольшие показатели из регистраций этих авто продемонстрировали Львовская область и Киев.

Об этом сообщили в ассоциации украинских автомобилепроизводителей «Укравтопром».

Львовская область – 603 ед. (89% подержанные);

Киев – 561 ед. (67% подержанные);

Днепропетровская обл. – 315 ед. (72% подержанные);

Киевская обл. – 312 ед. (68% подержанные);

Винницкая обл. – 245 ед (87% подержанные).

Среди новых авто самым популярным электромобилем на этих рынках остается Volkswagen ID.4.

В сегменте ввозимых из-за границы подержанных авто:

Volkswagen e-Golf – на Львовщине;

Tesla Model 3 – в Киеве и области;

Tesla Model Y – на Днепропетровщине;

Nissan Leaf – в Винницкой обл.

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