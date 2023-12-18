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  1. В Украине

В Киеве работники автошкол за $450 помогали сдать экзамен по вождению

18:41, 18 декабря 2023
Работники столичных автошкол оборудовали авто дополнительными педалями и фактически сдавали экзамен по вождению вместо учеников.
В Киеве работники автошкол за $450 помогали сдать экзамен по вождению
Источник фото: Киевская городская прокуратура
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В Киеве работники автошкол помогали сдавать экзамены на право управления автомобилем за денежное вознаграждение. Согласно информации Печерской окружной прокуратуры, трое работников частных автошкол и один сотрудник территориального сервисного центра МВД были уличены в получении неправомерной выгоды за содействие в прохождении практического экзамена на вождение транспортных средств. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Следствие установило, что злоумышленники предложили слушателям автошкол показывать высокие навыки вождения во время экзамена. Для этого они оснастили учебные автомобили дополнительными педалями акселератора, позволяя инструкторам самостоятельно управлять авто, тогда как ученики только "играли" роль водителей - крутили руль, имитировали переключение передач и включение сигналов поворота.

Администратор территориального сервисного центра не обнаружил нарушений и, в результате, дал положительную оценку.

За такие "услуги" требовалась сумма в 450 долларов США с человека. Правоохранители задержали участников схемы, когда те получали неправомерную выгоду в размере 450 долларов США.

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