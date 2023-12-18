Медиков и фармацевтов обяжут назначать и отпускать лекарственные средства без влияния личных интересов

Комитет ВРУ рекомендовал принять за основу правительственный проект.

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Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендовал ВРУ принять за основу правительственный проект Закона «О внесении изменений в Основы законодательства Украины о здравоохранении по усовершенствованию ограничений для медицинских, фармацевтических работников и специалистов по реабилитации во время осуществление ими профессиональной деятельности» (регистр. №10293 от 27.11.2023).

Об этом сообщил представитель КМУ в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Целью законопроекта является введение четкого законодательного определения действий, влияющих на объективность и эффективность профессиональной деятельности медицинских и фармацевтических работников.

Законопроектом предлагается:

доповнити статтю 78 ЗУ «Основи законодавства України про охорону здоров’я» нормативними приписами, які розширюють перелік обов’язків медичних, фармацевтичних працівників та фахівців з реабілітації в частині зобов’язання їх:

- дотримуватись принципу чесності та неупередженості у всіх своїх професійних взаємодіях, в тому числі прямо або опосередковано пов’язаних із проведенням рекламних або промоційних заходів суб’єктами господарювання, які здійснюють виробництво та/або реалізацію лікарських засобів, медичних виробів (виробів медичного призначення), допоміжних засобів реабілітації, а також їх представниками;

- не використовувати свої повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості в особистих інтересах і не отримувати від них особисту вигоду;

- об’єктивно призначати та відпускати лікарські засоби, медичні вироби (вироби медичного призначення), допоміжні засоби реабілітації без впливу особистих інтересів;

- усвідомлювати відповідальність перед особою під час надання їй медичної, фармацевтичної та/або реабілітаційної допомоги;

статтю 78-1 ЗУ «Основи законодавства України про охорону здоров’я» викласти у новій редакції для удосконалення обмежень для медичних, фармацевтичних працівників та фахівців з реабілітації під час здійснення ними професійної діяльності з метою недопущення призначення та відпуску лікарських засобів, медичних виробів (виробів медичного призначення), допоміжних засобів реабілітації під впливом прямих чи непрямих фінансових стимулів.

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