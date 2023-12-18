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  1. В Украине

В Донецкой области судили двух информаторов, которые сдавали врагу позиции ВСУ

18:03, 18 декабря 2023
К 9 и 12 годам заключения приговорены два информатора из Донецкой области, которые передавали врагу данные об укрепрайонах и ПВО.
В Донецкой области судили двух информаторов, которые сдавали врагу позиции ВСУ
Источник фото: Офис Генерального прокурора
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Двое украинцев из Донецкой области были приговорены к 9 и 12 годам заключения за передачу врагу информации об украинских укрепрайонах и противовоздушной обороне, - сообщает Офис Генерального прокурора.

Суд в Донецкой области признал виновными информаторов по публичному обвинению областной прокуратуры. Женщину приговорили к 12 годам заключения, тогда как мужчину - к 9 годам.

Прокуроры подтвердили, что мужчина, который родом из Санкт-Петербурга и проживал в Торецке, с апреля 2022 года начал передавать информацию о расположении украинских защитников своему знакомому в российских вооруженных силах.

Он передавал данные о перемещении техники Вооруженных сил Украины и Национальных батальонов, а также местонахождение фортификационных сооружений и складов с оружием и боеприпасами. Его сообщения также указывали на военные объекты и административные здания в разных городах, таких как Краматорск, Бахмут, Торецк и Дружковка.

В июне 2023 года к этому списку присоединилась другая участница, жительница Краматорска, которая передавала через Telegram информацию своему родственнику, сотруднику "Министерства безопасности" Донецкой народной республики. Ее данные касались расположения блокпостов, систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной разведки в Краматорске и Славянске, а также информации о движении бензовозов и результатах попаданий.

Женщина использовала голосовые и текстовые сообщения, а также присылала фото и видео, чтобы передать данные об объектах, которые были интересны оккупантам. За два месяца она передала 16 таких сообщений.

Оба осужденные находились под стражей до вынесения приговора.

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