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  1. В мире

Первый в мире суперкомпьютер с производительностью человеческого мозга заработает в 2024 году

17:44, 18 декабря 2023
Исследователи в Австралии создают первый в мире суперкомпьютер DeepSouth, который сможет имитировать сети такого масштаба, как человеческий мозг.
Первый в мире суперкомпьютер с производительностью человеческого мозга заработает в 2024 году
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Первый в мире суперкомпьютер DeepSouth, который сможет выполнять 228 триллионов синаптических операций в секунду, заработает в 2024 году. Его разрабатывают учёные из Университета Западного Сиднея. Об этом сообщает  Science Alert.

DeepSouth, как заявляют, сможет конкурировать с человеческим мозгом.

Так, мозг человека способен обрабатывать около миллиарда математических операций в секунду, используя всего 20 Вт энергии. Ученые надеются, что суперкомпьютер DeepSouth поможет понять, каким образом мозг использует малую мощность для обработки огромных объемов информации.

«Если вы пытаетесь понять мозг, он (DeepSouth — ред.) станет оборудованием, на котором вы сможете это сделать», — прокомментировал не принимавший участия в работе ученый из Университета Джона Гопкинса в Балтиморе Ральф Этьен-Каммингс. Он также отметил, что технология пригодится и тем, кто изучает неврологию, и тем, кто хочет создать прототипы новых инженерных решений в сфере искусственного интеллекта.

Если исследования будут успешными, то однажды ученые смогут создать мозг-киборг, который будет намного мощнее нашего.

По мнению директора Международного центра нейроморфных систем при Университете Западного Сиднея Андре ван Шайка, прогресс понимания вычислений человеческого мозга с помощью нейронов тормозится неспособностью ученых моделировать нейроморфные сети в масштабе. Стандартные компьютеры, использующие графические процессоры и многоядерные центральные процессоры, очень медленные и слишком медленные и энергозатратные. Ван Шайк заверил: «Наша система изменит это».

DeepSouth – лишь один из многих исследовательских проектов, направленных на создание машины, которая сможет конкурировать с человеческим мозгом. Другие исследователи разрабатывают «биологические компьютеры», работающие на основе клеток мозга.

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