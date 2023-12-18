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Перший у світі суперкомп'ютер із продуктивністю людського мозку запрацює у 2024 році

17:44, 18 грудня 2023
Дослідники в Австралії створюють перший у світі суперкомп’ютер DeepSouth, який зможе імітувати мережі такого масштабу, як людський мозок.
Перший у світі суперкомп'ютер із продуктивністю людського мозку запрацює у 2024 році
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Перший у світі суперкомп’ютер DeepSouth, який зможе виконувати 228 трильйонів синаптичних операцій в секунду, запрацює у 2024 році. Його розробляють вчені з Університету Західного Сіднея. Про це повідомляє Science Alert.

DeepSouth, як заявляють, зможе конкурувати із людським мозком.

Так, мозок людини здатен обробляти близько мільярда математичних операцій на секунду, використовуючи лише 20 Вт енергії. Вчені сподіваються, що суперкомп’ютер DeepSouth допоможе зрозуміти яким чином мозок використовує малу потужність для обробки величезних обсягів інформації.

«Якщо ви намагаєтеся зрозуміти мозок, він (DeepSouth — ред.) стане обладнанням, на якому ви зможете це зробити», — прокоментував вчений, який не брав участі в роботі, з Університету Джона Гопкінса в Балтіморі Ральф Етьєн-Каммінгс. Він також зауважив, що технологія стане в пригоді й тим, хто вивчає неврологію, і тим, хто хоче створити прототипи нових інженерних рішень у сфері штучного інтелекту.

Якщо дослідження будуть успішними, то одного дня вчені зможуть створити мозок-кіборг, який буде набагато потужнішим за наш.

На думку директора Міжнародного центру нейроморфних систем при Університеті Західного Сіднея Андре ван Шайка, прогрес розуміння обчислень людського мозку за допомогою нейронів гальмується нездатністю науковців моделювати нейроморфні мережі в масштабі. Стандартні комп'ютери, які використовують графічні процесори і багатоядерні центральні процесори, дуже повільні та є надто повільними та енергозатратними. Ван Шайк запевнив: «Наша система змінить це».

DeepSouth — лише один з багатьох дослідницьких проєктів, спрямованих на створення машини, яка зможе конкурувати з людським мозком. Інші дослідники розробляють «біологічні комп'ютери», які працюють на основі клітин мозку.

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