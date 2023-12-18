Венецианская комиссия избрала и. о. главы КСУ Сергея Головатого Главой подкомиссии по правовластию

Члена Венецианской комиссии от Украины, и. о. главы Конституционного Суда Украины Сергея Головатого избрано Главой подкомиссии по правовластию.

16 декабря 2023 года Венецианская Комиссия на 137-м пленарном заседании в соответствии со своими правилами на ротационной основе обновила руководящий состав рабочих органов на следующий двухлетний период. Член Венецианской Комиссии от Украины, судья Конституционного Суда Украины Сергей Головатый избран Главой подкомиссии по правовластию («верховенства права»).

Перед этим Сергей Головатый входил в состав Бюро Комиссии. За достаточно длительное время деятельности в рамках Венецианской Комиссии Сергей Головатый занимал разные руководящие должности в системе рабочих органов Комиссии:

в 1997-2001 гг. он был вице-президентом и членом Бюро;

в 2019–2021 гг. – Главой подкомиссии по правовластию («верховенства права»);

в 2010-2013 гг. – представителем Парламентской Ассамблеи Совета Европы в Комиссии.

В 2016 году за весомый личный вклад в работу Венецианской Комиссии Сергей Головатый награжден специальной медалью «Pro Merito» («За заслуги»).

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