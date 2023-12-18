Венеційська комісія обрала в. о. голови КСУ Сергія Головатого Головою підкомісії з правовладдя

Члена Венеційської комісії від України, в. о. голови Конституційного Суду України Сергія Головатого обрано Головою підкомісії з правовладдя.

16 грудня 2023 року Венеційська Комісія на 137-му пленарному засіданні відповідно до своїх правил на ротаційній основі оновила керівний склад робочих органів на наступний дворічний період. Члена Венеційської Комісії від України, суддю Конституційного Суду України Сергія Головатого обрано Головою підкомісії з правовладдя («верховенства права»).

Перед цим Сергій Головатий входив до складу Бюро Комісії. За досить тривалий час діяльності в рамках Венеційської Комісії Сергій Головатий обіймав різні керівні посади в системі робочих органів Комісії:

у 1997–2001 рр. він був віцепрезидентом та членом Бюро;

у 2019–2021 рр. – Головою підкомісії з правовладдя («верховенства права»);

у 2010–2013 рр. – представником Парламентської Асамблеї Ради Європи в Комісії.

У 2016 році за вагомий особистий внесок в роботу Венеційської Комісії Сергія Головатого нагороджено спеціальною медаллю «Pro Merito» («За заслуги»).

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