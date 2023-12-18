Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Провокація хабаря: Верховний Суд вирішив, чи переконливі доводи захисту, що твердив про провокацію з боку НАБУ за допомоги їх агента

Сторона захисту послідовно стверджувала, що засуджений був спровокований вести розмови про передачу хабаря поведінкою екс-голови ДАЗВ, яка діяла під контролем органу розслідування.

Перереєстрація авто буде в Дії, а незабаром – і розмитнення, – глава Мінцифри Федоров

Михайло Федоров повідомив, що вже зараз запускають послугу із перереєстрації авто в Дії, а до кінця 2023 року внесуть законопроект про розмитнення автомобілів в Дії.

Народні обранці повернулись до законопроекту про Етичний кодекс парламентаря та планують створити у Раді Бюджетний офіс

За участі першого віце-спікера Олександра Корнієнко відбулося обговорення подальшої долі законопроекту про Етичний кодекс народного депутата.

Екс-CЕО медіахолдингу та керівник ДП «ЦСС»: визначено двох фіналістів конкурсу на заступника голови ДСА, відповідального за електронне правосуддя та ЄСІТС

Один з кандидатів працював у «Метінвесті» та займався підтримкою відповідного медіахолдингу, а інший має 10 років досвіду роботи із запровадження електронного правосуддя.

Що показали декларації членів оновленої Вищої ради правосуддя, - частина друга

Члени родин деяких членів ВРП отримали допомогу за програмою єПідтримка, а також допомогу як ВПО.

  1. Суд інфо

Венеційська комісія обрала в. о. голови КСУ Сергія Головатого Головою підкомісії з правовладдя

14:04, 18 грудня 2023
Члена Венеційської комісії від України, в. о. голови Конституційного Суду України Сергія Головатого обрано Головою підкомісії з правовладдя.
Венеційська комісія обрала в. о. голови КСУ Сергія Головатого Головою підкомісії з правовладдя
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

16 грудня 2023 року Венеційська Комісія на 137-му пленарному засіданні відповідно до своїх правил на ротаційній основі оновила керівний склад робочих органів на наступний дворічний період. Члена Венеційської Комісії від України, суддю Конституційного Суду України Сергія Головатого обрано Головою підкомісії з правовладдя («верховенства права»).

Перед цим Сергій Головатий входив до складу Бюро Комісії. За досить тривалий час діяльності в рамках Венеційської Комісії Сергій Головатий обіймав різні керівні посади в системі робочих органів Комісії:

у 1997–2001 рр. він був віцепрезидентом та членом Бюро;

у 2019–2021 рр. – Головою підкомісії з правовладдя («верховенства права»);

у 2010–2013 рр. – представником Парламентської Асамблеї Ради Європи в Комісії.

У 2016 році за вагомий особистий внесок в роботу Венеційської Комісії Сергія Головатого нагороджено спеціальною медаллю «Pro Merito» («За заслуги»).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Що необхідно знати військовозобов’язаним та їх сім’ям, аби вміти відстояти свої права
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Що необхідно знати військовозобов’язаним та їх сім’ям, аби вміти відстояти свої права
Судебно-юридическая газета
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Катерина Павліченко
    Катерина Павліченко
    заступник Міністра внутрішніх справ
  • Оксана Скрипка
    Оксана Скрипка
    суддя Деснянського районного суду міста Києва