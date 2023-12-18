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  1. В Україні

На Донеччині судили двох інформаторів, які здавали ворогу позиції ЗСУ

18:03, 18 грудня 2023
До 9 і 12 років ув’язнення засуджено двох інформаторів з Донеччини, які передавали ворогу дані про укріпрайони та ППО.
На Донеччині судили двох інформаторів, які здавали ворогу позиції ЗСУ
Джерело фото: Офіс Генерального прокурора
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Двоє українців із Донеччини були до 9 і 12 років ув'язнення за передачу ворогові інформації про українські укріпрайони та протиповітряну оборону, – повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Суд в Донецькій області визнав винними інформаторів за публічним обвинуваченням обласної прокуратури. Жінку засудили до 12 років ув'язнення, тоді як чоловіка - до 9 років.

Прокурори підтвердили, що чоловік, який походить із Санкт-Петербурга та проживав у Торецьку, з квітня 2022 року почав передавати інформацію про розташування українських захисників своєму знайомому в російських збройних силах.

Він передавав дані щодо переміщення техніки Збройних сил України та Національних батальйонів, а також місцезнаходження фортифікаційних споруд та складів зі зброєю та боєприпасами. Його повідомлення також вказували на військові об'єкти та адміністративні будівлі у різних містах, таких як Краматорськ, Бахмут, Торецьк і Дружківка.

У червні 2023 року до цього списку приєдналася інша учасниця, мешканка Краматорська, яка передавала через Telegram інформацію своєму родичу, співробітнику "Міністерства безпеки" Донецької народної республіки. Її дані стосувалися розташування блокпостів, систем протиповітряної оборони та радіоелектронної розвідки у Краматорську і Слов'янську, а також інформації про рух бензовозів та результати влучань.

Жінка використовувала голосові та текстові повідомлення, а також надсилала фото та відео, щоб передати дані про об'єкти, які були цікаві окупантам. За два місяці вона передала 16 таких повідомлень.

Обоє засуджені перебували під вартою до винесення вироку.

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